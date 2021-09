Ford débauche le grand manitou du projet autour de l’Apple Car

Doug Field, grand chef du projet autour de l'automobile chez Apple, a quitté le navire. Il travaille désormais pour le constructeur Ford

Dans le monde de la tech, il est très fréquent que les entreprises débauchent les talents d’une autre entreprise. Des mouvements incessants, que ce soient chez les géants comme les petites startups. Certains font évidemment parler. C’est le cas de celui qui nous intéresse et qui voit Ford récupérer l’actuel grand manitou des efforts d’Apple en ce qui concerne l’automobile.

Doug Field, grand chef du projet autour de l’automobile chez Apple, a quitté le navire

Si Apple semble actuellement dans une forte dynamique d’embauche d’ingénieurs et experts en tous genres de l’industrie automobile, il semblerait que la firme de Cupertino dispose aujourd’hui d’un vivier suffisamment intéressant pour intéresser à son tour d’autres entreprises à la recherche de talent. Dans une annonce de Ford, on apprend que le constructeur vient d’embaucher Doug Field.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Doug Field est arrivé chez Apple en 2018 après avoir travaillé chez Tesla où il supervisait le développement des véhicules électriques de l’entreprise. C’était à l’époque une embauche très importante pour Apple dans la mesure où le domaine d’expertise de Doug Field répondait précisément à ce que toutes les rumeurs du moment annonçaient, à savoir que la firme de Cupertino travaillait sur une voiture.

Il travaille désormais pour le constructeur Ford

Cependant, année après année, le développement de cette supposée voiture électrique a rencontré un certain nombre de soucis. Finalement, Apple prenait la décision de confier cette tâche à une autre division. Il est possible que ces retards et autres revers aient pu aider Doug Field à prendre la décision de quitter la marque à la pomme pour aller travailler chez Ford, mais ce n’est que pure spéculation de notre part.

Selon le président et PDG de Ford, Jim Farley, “Doug est l’un des hommes les plus respectés en termes d’ingénierie et de design produit, il a supervisé nombre de produits novateurs dans l’automobile, la tech et la mobilité, chez Apple, Tesla et Segway.”

Et d’ajouter : “son talent et son engagement envers l’innovation pour améliorer la vie des clients seront inestimables dans notre développement du projet Ford+ pour proposer des produits exceptionnels avec une relation client parfaite et une expérience utilisateur en constante amélioration. Nous sommes ravis que Doug ait choisi de rejoindre Fort pour nous aider à écrire le prochain chapitre de cette formidable entreprise.”