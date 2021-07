Football Manager : les futurs opus du simulateur d’entraîneur vont accueillir le football féminin

Les équipes féminines seront totalement intégrées dans l'univers de Football Manager.

Sports Interactive s’engage à ce que la représentation du football féminin dans Football Manager soit la plus authentique possible et y apportera tout le réalisme et le souci du détail qui ont fait la réputation de la simulation footballistique, et n’annoncera pas de date de sortie tant que ces standards très élevés n’auront pas été atteints : “À ce stade, nous ne savons pas exactement combien de temps cela prendra, impossible de dire quelle version de FM verra l’arrivée du football féminin, mais croyez bien que notre objectif est d’y parvenir aussi vite que possible, tout en vous garantissant toutes les fonctionnalités que vous attendrez des nouveaux opus.”

Our commitment to the multi-year project to include the women's game into our series. https://t.co/N4GQkVsLuX — Football Manager (@FootballManager) July 22, 2021

Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive, a déclaré : “Nous n’avons aucune intention de proposer une version féminine indépendante de FM. Le football féminin va rejoindre FM… Un sport, un jeu. Nous savons que cette opération coûtera des millions et que les retours à court terme seront modestes. Mais, là n’est pas la question. Il est évident qu’il existe actuellement un plafond de verre pour le foot féminin, et nous voulons contribuer à le faire voler en éclats. Nous croyons en l’égalité pour tous et nous souhaitons faire partie de la solution. Nous voulons participer au processus et voir le foot féminin jouer sur un pied d’égalité. Nous ne sommes pas les seuls, pour preuve les droits TV historiques signés par Sky, la BBC et la WSL en Angleterre, mais nous comptons bien faire tout ce que pourrons pour hisser le foot féminin à la place qu’il mérite.”

Les objectifs à atteindre pour le football féminin dans Football Manager