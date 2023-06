Focus Entertainment va produire des séries et des films

Les propriétés intellectuelles de l'éditeur français Focus Entertainment seront prochainement portées sur le petit et le grand écran avec l'aide de Focus Production.

Dévoilé auprès des actionnaires dans le dernier bilan financier de Focus Entertainment pour diversifier son business malgré un chiffre d’affaires historique à près de 200 millions d’euros, Focus Production aura pour mission d’offrir un nouveau service pour exploiter les propriétés intellectuelles des studios internes et externes de sa maison-mère en s’associant à des sociétés de production de premier plan qui produiront également des projets autonomes.

Fabrice Larue, PDG de Focus Entertainment, a déclaré :

Avec Focus Production, nous prévoyons de sortir une ou deux séries par an. Nous sommes en discussion avec des plateformes de streaming pour plusieurs projets. On l’a vu avec les succès de The Witcher sur Netflix ou The Last of Us sur HBO, le jeu vidéo est un contenu qui plaît aux spectateurs sur ces formats et il y a un fort appétit des plateformes pour les marques de jeux vidéo. Mais pour nous, c’est une diversification. La priorité reste la production et l’édition de jeux.

Une folle année jeu vidéo pour Focus Entertainment

Après le lancement réussi de Warhammer 40.000 : Boltgun en mai dernier, d’autres sorties sont prévues, notamment en juin prochain avec Aliens : Dark Descent développé par Tindalos, puis avec l’IP en pleine propriété, Atlas Fallen de Deck 13, prévu pour août prochain, et plus tard au cours de la seconde moitié de l’exercice 2023/2024 avec des titres majeurs comme Banishers : Ghosts of New Eden, nouvelle franchise codétenue avec Don’t Nod, et Warhammer 40.000 : Space Marine 2.