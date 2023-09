Focus Entertainment retarde la sortie de Banishers : Ghosts of New Eden

Initialement programmée pour le 3 novembre prochain, la sortie de Banishers : Ghosts of New Eden est décalée par l'éditeur français Focus Entertainment au 13 février 2024.

John Bert, directeur général de Focus Entertainment, et Oskar Guilbert, directeur général de DON’T NOD, ont annoncé par le biais d’un communiqué de presse que Banishers : Ghosts of New Eden se prépare à sortir avec trois mois de retard sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam) car “le marché connaît un cycle de sortie intense pour les titres AAA sur consoles et PC à la fin de l’année” sachant “qu’un lancement pendant une période moins saturée lui donnera l’attention qu’il mérite.”

Du gameplay pour Banishers : Ghosts of New Eden

Dans Banishers : Ghosts of New Eden, les joueurs incarnent Antea Duarte et Red Mac Raith, des chasseurs d’esprits expérimentés, envoyés à New Eden pour lever une terrible et puissante malédiction. A la suite d’une attaque imprudente, Antea est tuée et hante désormais son compagnon, le plongeant dans un profond désespoir. Tiraillés entre leur serment de protéger les vivants des mauvais esprits et la détresse de la situation d’Antea, des choix compliqués s’imposent durant l’aventure.

Pour soulager un monde infesté de créatures surnaturelles et de secrets anciens, ils devront combiner les pouvoirs spirituels d’Antea et l’arsenal dévastateur de Red (améliorer les équipements permet de gagner en puissance), tout en découvrant de nombreux secrets, en explorant des contrées mystérieuses ou en rencontrant des personnages tout aussi mémorables que tourmentés, dont le destin repose entre les mains des deux Banishers.