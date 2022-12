Banishers : Ghosts of New Eden, la nouvelle collaboration entre Focus Entertainment et DON’T NOD

Le studio indépendant français DON’T NOD prépare un action-RPG à la narration puissante et intimiste pour Focus Entertainment.

En plus d’être un couple qui file le parfaite amour depuis de longues années, Antea Duarte et Red Mac Raith sont des Banishers, des chasseurs d’esprits qui tourmentent les vivants qui se sont fait la promesse de toujours avancer dans la vie, peu importe les conséquences. Mortellement blessée à la suite d’une mission désastreuse, Antea devient l’un de ces fantômes qu’elle déteste tant… Désespérés par la situation, les tourtereaux décident de partir explorer les terres hantées d’Amérique du Nord à la recherche d’un moyen pour libérer Antea de sa terrible condition.

Antea Duarte and Red mac Raith are lovers and ghosthunters. Following a disastrous mission, Antea is fatally wounded and becomes one of the spirits she loathes.

Will they find a way to liberate Antea from her new plight?#Banishers: Ghosts of New Eden comes to you late 2023. pic.twitter.com/6KBz4EfFxe

