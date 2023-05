Firewalk Studios dévoile Concord, un FPS compétitif sur fond de science-fiction

Concord est la première création vidéoludique de Firewalk Studios.

Développé par Firewalk Studios, filiale des PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment, Concord se présente comme un shooter multijoueur orienté PvP qui se déroule dans un monde de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux.

Ryan Ellis, game director chez Firewalk Studios, a déclaré :

Concord sert à rassembler les gens. C’est le pouvoir qu’ont les jeux de créer des liens et d’inspirer le jeu social. Notre équipe est motivée par les moments passionnants, inattendus et les expériences partagées que créent les jeux multijoueurs. Chaque fois que vous vous connectez, c’est le début d’une nouvelle aventure et chaque partie est l’occasion d’une nouvelle histoire. Ce sont ces idéaux qui définissent Concord, son univers unique composé de mondes vibrants et de personnages hauts en couleur.