Firefox pour Android se retrouve (enfin) de nouveau compatible avec les extensions. Depuis 2020, les utilisateurs attendaient de pouvoir en profiter.

Pour nombre d’entre nous, les extensions sont un élément essentiel de l’expérience de navigation sur le web. Si vous utilisez Firefox sur votre Mac ou PC, vous n’ouvrez peut-être plus la moindre URL sans avoir uBlock Origin ou Dark Reader installée. Mais sur mobile, l’histoire est différente. Bien que les “add-on” de Mozilla soient disponibles sur la version desktop du navigateur, les utilisateurs sous Android et iOS devaient faire sans. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi sur Android. Mozilla avait retiré la compatibilité des extensions en 2020 et les utilisateurs n’ont cessé de demander leur retour depuis lors. Il semblerait que le moment soit arrivé, sur Android tout du moins.

Les extensions sont de retour sur Firefox pour Android

Mozilla a annoncé il y a peu que non seulement Firefox pour Android allait commencer à prendre en charge les extensions, mais que 450 d’entre elles seraient disponibles au lancement. Nombre d’entre elles sont des solutions bien connues depuis des années. Comme uBlock Origin, pour bloquer publicités et autres éléments intrusifs pendant que vous naviguez sur vos sites préférés depuis votre smartphone. Comme Dark Reader, pour conférer à toutes les pages web un thème sombre, même sur les sites qui n’en ont pas normalement.

Mozilla recommande aussi trois extensions dans son annonce officielle pour profiter pleinement de votre navigateur : Midnight Lizard, pour ajouter des schémas de couleurs personnalisés sur vos sites ; Dark Background and Light Text, qui fait passer tous les sites sur un fond noir avec texte clair ; et Worldwide Radio, qui permet d’écouter des stations radio du monde entier.

Vous pouvez retrouver la liste complète des extensions Firefox compatibles sur Android sur la page dédiée. Si vous vous sentez submergé(e) par les centaines d’options qui s’offrent à vous, Mozilla propose une section de 22 extensions recommandées qui pourraient vous être utiles. Vous pourriez aussi aimer la section tendance, pour savoir ce que les utilisateurs installent le plus.