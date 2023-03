Mozilla.ai va développer une intelligence artificielle fiable en open source

La Fondation Mozilla investit 30 millions de dollars dans la création de Mozilla.ai pour redéfinir le marché de l'intelligence artificielle.

Avec Moez Draief, un expert de l’IA passé par les unités de recherche de Huawei et Capgemini, à sa tête, Mozilla.ai aura pour mission de faciliter le développement d’applications et de produits fiables en matière d’intelligence artificielle. Entouré d’entrepreneurs, développeurs, scientifiques, chefs de produit et autres constructeurs, cette nouvelle startup, qui est une entité distincte de la Fondation Mozilla et de Mozilla Corp, a l’ambition de construire un écosystème indépendant et décentralisé pour proposer une intelligence artificielle fiable en open source.

Today we’re excited to announce https://t.co/4hFx7nckSV We’re creating a company — and gathering a community — to build a trustworthy, open-source AI ecosystem. Learn more ➡️https://t.co/P0LXjKrmtz pic.twitter.com/4Udy5SveVd — Mozilla (@mozilla) March 22, 2023

Mark Surman, directeur exécutif de la Fondation Mozilla, a déclaré :

L’intelligence artificielle est évidemment l’un des sujets qui marquera 2023. Cette technologie nous force à revoir non seulement notre façon de penser à Internet, mais aussi la communication, la créativité et la société en général. Si elle a généré de l’excitation, on observe aussi une appréhension à son sujet. Et si la prochaine vague d’IA est dotée d’un potentiel considérable en particulier pour améliorer la société, ce ne sera possible qu’en mettant l’action humaine et les intérêts des utilisateurs au cœur des préoccupations, et en donnant la priorité à la transparence et à la responsabilité. Nous sommes actuellement à un tournant en matière d’intelligence artificielle, ce qui constitue une réelle opportunité de construire une technologie avec des valeurs différentes, de nouveaux résultats et un meilleur modèle. Et c’est ce que vise à faire Mozilla.ai.

Mozilla Ventures, une autre filiale pour investir dans des entreprises technologiques responsables

La Fondation Mozilla compte investir 35 millions de dollars avec Mozilla Ventures dans des entreprises spécialisées dans la protection de la vie privée, la décentralisation du pouvoir numérique et la construction d’une IA plus fiable – et qui ont également un fort potentiel de réussite commerciale.

Trois investissements ont déjà été réalisés :

Secure AI Labs (SAIL), une société qui utilise des technologies avancées de sécurité et d’intelligence artificielle pour sécuriser les données des patients et faire progresser la collaboration médicale. L’objectif est de faire progresser la recherche et l’innovation en bio-informatique grâce à une plateforme qui permet un accès plus rapide et plus sûr aux données, afin d’améliorer les soins de santé pour tous à l’avenir

Block Party, une application de sécurité pour les médias sociaux conçue pour faire face aux réalités du harcèlement en ligne. Elle permet aux personnes régulièrement harcelées de participer en toute sécurité à des conversations publiques sur les médias sociaux en fixant leurs propres limites de contenu

Heylogin, une solution de gestion des mots de passe “swipe-to-login” conçue pour les entreprises. Destinée principalement aux PME, Heylogin est facturée par utilisateur et permet aux entreprises de gérer les mots de passe partagés ainsi que les comptes individuels