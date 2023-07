Final Fantasy XIV arrive sur Xbox le printemps prochain. Voilà qui devrait ravir les joueurs Xbox fans de la licence

Il aura fallu dix ans. Dix longues années. Mais le premier jeu de rôle massivement multijoueur de Square Enix va enfin arriver sur les consoles Xbox. Le studio a en effet annoncé que Final Fantasy XIV sera disponible sur les Xbox Series X|S dans le courant du printemps 2024. Comme son pendant PS5, cette version proposera des graphismes en 4K sur la Series X et des temps de chargement réduits. Nul ne sait cependant si le jeu profitera d’améliorations exclusives à la Xbox.

Une bêta ouverte devrait arriver pour le 6.5X. Autrement dit, la version Xbox devrait être juste à temps pour l’extension Dawntrail qui est attendue pour l’été 2024. Voilà qui devrait être parfait pour les fans.

Microsoft est plus que ravi de pouvoir ajouter des jeux Final Fantasy à son catalogue. En 2019, la firme de Redmond intégrait pas moins de 10 titres à son Game Pass, ceux-ci incluaient de nombreux opus, du VII au XV. Malheureusement, parmi tous ces titres, point de XIV, laissant les joueurs Xbox sans MMO. Le jeu avait été lancé sur PS3 et PC en 2013, avec des portages sur PS4 (2014), Mac (2015) et PS5 (2021) les années qui ont suivi.

Pour le géant américain, les avantages sont en tous les cas évidents. Final Fantasy XIV peut aider à attirer les fans de la franchise, et plus particulièrement celles et ceux qui ont été laissés de côté avec l’exclusivité temporaire PS5 de Final Fantasy XVI. C’est aussi une tentative d’aller séduire les joueurs japonais et, plus généralement, les amateurs de JRPG. La Xbox a des difficultés à exister sur le marché japonais, en grande partie parce que les studios du pays évitent la plateforme, lui préférant les consoles de Nintendo et Sony. Ce jeu ne saurait améliorer la situation à lui seul, évidemment, mais cela permettra de lever une barrière à l’adoption pour certains joueurs.