Final Fantasy 7 : The First Soldier et Ever Crisis, deux exclusivités mobiles pour étendre le lore de la licence

L'éditeur japonais Square Enix annonce l'arrivée de deux nouveaux jeux en free-to-play avec achats integrés sur smartphones appartenant à l'univers de Final Fantasy 7.

Avec Final Fantasy 7 : The First Soldier, les équipes de Square Enix vont s’essayer au genre Battle Royale avec un gameplay misant sur de la magie et des armes de tir. Prenant place une trentaine d’années avant les événements de Final Fantasy 7, les joueurs incarneront un candidat du groupe de combat d’élite SOLDAT de la Shinra Electric Power Company. Ce sont des supers-guerriers avec une force, une vitesse, une agilité et des capacités cognitives surhumaines comme Zack Fair, Cloud Strife, Angeal Hewley ou encore Sephiroth.

Final Fantasy 7 : Ever Crisis sera lui une expérience solo regroupant l’intégralité de la chronologie de FF7, y compris les événements du jeu original et toutes les compilations de son univers (Advent Children, Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus). Kazushige Nojima, le scénariste de FF7 Remake, a supervisé le projet et s’est occupé de nouveaux éléments narratifs liés aux origines du groupe SOLDAT. Comme Final Fantasy 15 : Pocket Edition, les personnages adopteront le style chibi, tout en proposant un mix entre exploration et combats modernes. De nouvelles informations sur les deux titres seront annoncées ultérieurement.

Un trailer pour Final Fantasy 7 : The First Soldier

Final Fantasy 7 : The First Soldier sera disponible dans le courant de l’année sur iOS et Android.

Un trailer pour Final Fantasy 7 : Ever Crisis

Final Fantasy 7 : Ever Crisis sera disponible en 2022 sur iOS et Android.