Final Fantasy 7 Remake : une version améliorée est annoncée sur PS5

Le remake de Final Fantasy 7 va revenir sur PS5 avec un épisode inédit dédié à Yuffie Kisaragi.

Square Enix dévoile Final Fantasy 7 Remake Intergrade, une version optimisée et étoffée de Final Fantasy 7 Remake. Disponible à partir du 10 juin prochain sur PS5 en édition standard physique et numérique, ainsi qu’en édition numérique deluxe sur le PlayStation Store. L’édition numérique deluxe de FF7 Remake Intergrade se verra accompagnée d’une mini-bande-son numérique comprenant des nouvelles chansons, dont le thème “Descendant of Shinobi” et d’un artbook qui comprend des illustrations et des fiches de personnages. Les joueurs qui précommandent l’édition numérique standard ou l’édition numérique deluxe de FF7 Remake Intergrade recevront l’arme Shuricac.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade comprend également un tout nouvel épisode dans lequel Yuffie est le personnage principal. Dans cette nouvelle aventure, vous allez incarnez la ninja alors qu’elle infiltre la sombre Shinra Corporation pour voler un puissante matéria et rendre la gloire à sa patrie. Jouez aux côtés de nouveaux personnages et profitez d’une expérience de jeu élargie avec de nombreux combats inédits et ajouts de gameplay apportant une nouvelle perspective à l’histoire.

Les nouveautés de Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Immergez-vous dans la ville de Midgar comme jamais auparavant, avec des textures, des éclairages et des environnements améliorés

Le mode graphique privilégie la 4K native en 30fps

Le mode performance privilégie une action fluide à 60fps avec de la 4K dynamique

Capturez et partagez vos moments mémorables au sein de Midgar grâce à un mode photo entièrement personnalisable

Profitez de batailles immersives en utilisant la manette sans fil DualSense avec les retours haptiques et appréciez les courses de moto grâce aux déclencheurs adaptatifs

Une difficulté classique est ajoutée pour offrir de nouvelles façons de jouer

Passez à l’action plus rapidement grâce à des temps de chargement optimisés avec le SSD de la PS5

Les joueurs qui possèdent la version physique ou numérique de FF7 Remake sur PS4 peuvent passer à la version PS5 sans coût supplémentaire, mais aussi transférer les fichiers de sauvegarde depuis la version PS4. Néanmoins, le nouvel épisode qui met en avant le personnage Yuffie sera vendu séparément en plus d’être exclusivement jouable sur la nouvelle console de Sony.