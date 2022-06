Final Fantasy 7 Ever Crisis : une autre possibilité de remake pour Square Enix

L'esprit de FF7 Remake et FF7 seront présents dans Final Fantasy 7 : Ever Crisis.

Reposant sur le système original de combat en temps réel de Final Fantasy 7 et présentant des graphismes similaires à ceux Final Fantasy 7 Remake tout en proposant des personnages chibi et des angles précalculés pendant l’exploration et les dialogues, le jeu mobile Final Fantasy 7 : Ever Crisis sortira dans un format épisodique qui racontera, au fil du temps, l’histoire de l’univers Compilation of FF7, qui comprend les spin-offs tels que Crisis Core et Dirge of Cerberus, le film Advent Children ou encore le roman On the Way to a Smile.

Du gameplay pour Final Fantasy 7 : Ever Crisis

Bien que free-to-play, Final Fantasy 7 Ever Crisis proposera des loot boxes qui permettront d’obtenir des objets supplémentaires comme des armes et des costumes. Une bêta sera disponible dans le courant de l’année sur les smartphones et les tablettes sous iOS et Android, mais Square Enix n’a pas donné de date précise, ni de moyen de s’inscrire.