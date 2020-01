Fin de support pour de vieux modèles d’enceintes Sonos en Mai prochain

Sonos est sur le marché des enceintes depuis un certain temps maintenant. C'est une marque aujourd'hui très connue et reconnue. Cela étant dit, le temps passe, inexorablement, et il devient nécessaire d'abandonner certains anciens modèles.

Si vous étiez parmi les premiers clients à avoir craquer pour une enceinte Sonos, aux débuts de la marque, alors voici une nouvelle qui pourrait avoir certaines fâcheuses conséquences sur votre équipement. En effet, la société vient d’annoncer qu’elle mettra officiellement un terme au support d’un certain nombre de ses plus vieux appareils. Cela ne les empêchera pas de fonctionner comme avant, mais ils seront officiellement abandonnés par la marque…

Sonos met fin au support de certaines de ses plus anciennes enceintes

Cela signifie notamment que, à compter du mois de Mai prochain, les appareils en question ne recevront plus de mises à jour logicielles. Selon Sonos, les enceintes concernées par cette décision sont : les Zone Players originaux, les Connect et Connect:Amp, la première génération de Play:5, la CR200 et le Bridge. Si certains ne pourront s’empêcher d’y voir là un stratagème de la part de la marque pour pousser ses clients à acheter un nouveau modèle, il semble qu’il n’en est rien : “Depuis le lancement de nos premiers produits, la technologie a évolué à un rythme exponentiel. Cela étant dit, nous sommes aujourd’hui arrivés à un point où certains de nos plus vieux appareils ont atteint leurs limites techniques en terme de mémoire et de puissance de traitement.”

et fait un geste pour ses clients qui souhaitent les remplacer

Il n’est jamais surprenant de voir une entreprise mettre un terme au support de ses produits. Cela arrive constamment. Et continuera d’arriver. Cela étant dit, ceci vient mettre en lumière l’un des inconvénients des enceintes connectées et intelligentes. Contrairement à une enceinte traditionnelle sur laquelle les mises à jour de firmware et autres nouveautés logicielles ne sont pas nécessaires. Les clients impactés par cette fin de support chez Sonos pourront ceci dit peut-être se consoler en apprenant qu’ils peuvent acquérir un nouvel appareil Sonos au tarif préférentiel de -30% pour chaque produit remplacé. Un geste commercial appréciable.