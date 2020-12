Fin de partie pour les services Halo sur Xbox 360 en décembre 2021

Certains jeux vidéo ont une durée de vie exceptionnellement longue. On pourrait facilement citer World of Warcraft, qui semble éternel. Halo fait aussi de la résistance.

Les consoles de jeux vidéo sont des machines très endurantes, des machines avec lesquelles on peut jouer très longtemps, même après qu’une ou deux autres générations ont vu le jour. C’est le cas par exemple de la Xbox 360. Cela étant dit, il faut encore que les serveurs restent opérationnels pour profiter des fonctionnalités en ligne… Ce ne sera bientôt plus le cas pour les jeux Halo sur cette console.

Microsoft va débrancher les services en ligne des jeux Halo sur Xbox 360

Les jours sont comptés pour les jeux en ligne Halo sur Xbox 360. En effet, Thurrott rapporte que Microsoft et 343 Industries ont prévu de débrancher les services Halo sur Xbox 360 à la fin de l’année prochaine. Les deux ont déjà pris la décision de stopper les ventes numériques de touts les jeux Halo sur la plate-forme – le DLC reste cela dit toujours disponible -. Le matchmaking, les défis et autres fonctionnalités clef en ligne pour les titres seront désactivées “pas plus tôt” que le 18 décembre 2021.

Une page supplémentaire qui se tourne

Cela n’affecte pas les jeux de la Master Chief Collection ni Halo Wars : Definitive Edition mais les versions rétrocompatibles des jeux que vous pouvez jouer sur Xbox One ou Xbox Series X/S sont incluses. Les versions Xbox 360 pourront toujours être jouées en ligne via les parties personnalisées, les parties locales ou les escouades en ligne – vous ne pourrez tout simplement pas utiliser les fonctionnalités qui dépendent des services arrêtés -.

Ce n’est pas une décision choquante finalement. Le dernier shooter de la franchise pour Xbox 360, Halo 4, est sorti en 2012. Ce sont de vieux jeux et il peut être assez difficile aujourd’hui de justifier l’exploitation de services lorsque les joueurs peuvent passer aux versions de la MCC qui utilisent des technologies plus modernes. Reste que cela peut être difficile à apprendre. De nombreux joueurs ont grandi avec les jeux Halo sur Xbox 360. Microsoft et 343 Industries font ainsi disparaître certains souvenirs d’enfance, même si les jeux restent jouables jusqu’à un certain point.