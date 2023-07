Fate/Samurai Remnant : la quête du Graal se poursuit durant l’ère Edo

L'atmosphère animée de la quatrième année de la période Keian au Japon est fidèlement représentée dans Fate/Samurai Remnant, le nouveau chapitre de la célèbre licence de Type-Moon.

Dans Fate/Samurai Remnant, le jeune Miyamoto Iori, un Master qui a étudié le style de sabre de Niten Ichiryu, cherche à mettre la main sur le Graal, un ancien artefact qui à travers les âges dans des guerres saintes, aux côtés de Saber, un Servant qui possède une force supérieure à celle des humains. Avec l’aide de puissantes techniques magiques et des combats dynamiques, ils devront lutter face à d’autres Masters et leur Servant pour être le dernier duo en vie afin de recevoir la récompense tant convoitée qui leur accordera leur vœux le plus cher.

Un trailer pour Fate/Samurai Remnant

Les joueurs auront l’occasion d’explorer des rangées de maisons, des résidences de samurai et des maisons closes se côtoient :

Les rues dans Fate/Samurai Remnant sont très fréquentées et les personnages dessinés dans un style japonais y déambulent librement. Tout en suivant le cours de cette guerre pour le Saint Graal, il sera possible d’interagir avec différents personnages et animaux dans la ville, mais aussi d’explorer différentes zones, découvrant ainsi une large variété de défis qui les mènera à lutter pour leur survie dans cette toute nouvelle bataille.

Fate/Samurai Remnant sortira le 29 septembre prochain sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam.