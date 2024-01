Fast & Furious doit revenir à ses origines, mais pas pour le 11e opus

Bien qu'il soit nécessaire que Fast & Furious revienne à ses origines à un moment donné, ce ne devrait pas être le cas pour le 11e opus de la franchise. Qu'en pensez-vous, devrait-il y avoir un retour aux sources plus tôt ?

Les racines de Fast & Furious : un retour souhaitable, mais pas pour le moment

La célèbre franchise cinématographique Fast & Furious doit certes un jour revenir à ses origines plus modestes, mais l’occasion n’est pas encore venue, surtout pas pour le dernier opus, Fast & Furious 11. Cette saga, connue pour ses cascades toujours plus impressionnantes et ses scénarios d’action, a quelque peu dévié de la simplicité de ses premiers films.

Fast & Furious 11 : le point culminant de la saga

Le onzième volet de la franchise, qui doit conclure la saga, soulève une question cruciale : comment la longue et mouvementée histoire du casting de Fast & Furious se terminera-t-elle ? Il serait en effet déconcertant pour les fans de voir la franchise faire une volte-face et revenir à la simplicité de ses débuts dans le dernier épisode.

La saga doit conclure en apothéose, pas en demi-teinte

Fast & Furious 11 devrait probablement suivre la trajectoire déjà établie et offrir un spectacle encore plus grandiose que les précédents opus, au lieu d’essayer de retrouver les caractéristiques des premiers films. Après tout, l’échelle grandiose de Fast X et les retombées de son cliffhanger majeur doivent être prises en compte pour le dernier volet de la saga.

Retour aux sources : une perspective pour la suite

Cependant, ce n’est pas parce que la saga principale prend fin que la franchise s’arrête. Au contraire, la franchise envisage déjà des projets de suites et de spin-offs pour Fast & Furious. Ce serait donc le moment idéal pour revenir aux racines de la franchise, une fois que l’excitation autour de Fast & Furious 11 se sera apaisée.