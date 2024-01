Un des pires films Fast & Furious a réussi quelque chose que tous les autres ont oublié

L'un des pires films de Fast & Furious a apporté un élément positif à la franchise, mais la saga l'a largement ignoré après 2003. Quel pourrait être cet élément oublié qui a pourtant marqué la série ?

Tl;dr 2 Fast 2 Furious, considéré comme un des pires films de la saga, a apporté un élément important négligé par la suite.

Le film introduit les personnages importants de Roman Pearce et Tej Parker, qui restent présents dans toute la saga.

L’amitié entre Brian O’Conner et Roman est le point fort du film.

Cette dynamique a été négligée dans les films suivants, réduisant Roman à un simple rôle comique.

Une pépite oubliée de la saga Fast & Furious

Considéré comme l’un des opus les plus décevants de la franchise Fast and Furious, 2 Fast 2 Furious a pourtant enrichi la saga d’un élément précieux, malheureusement négligé par la suite. En effet, le film a introduit deux personnages clés, Roman Pearce (Tyrese) et Tej Parker (Ludacris), désormais incontournables dans tous les films de la franchise de 2010 à nos jours.

La magie de l’amitié

Même si 2 Fast 2 Furious a eu la lourde tâche de recréer la magie du premier film sans Dominic Toretto (Vin Diesel), il a réussi à instaurer une relation unique et authentique entre Brian O’Conner (Paul Walker) et Roman Pearce, deux amis d’enfance. Cette alchimie entre les deux personnages a donné lieu à des moments hilarants, faisant de leur amitié un des points forts de la saga.

Un trésor négligé

Malheureusement, aucun des films de la franchise Fast and Furious n’a su recapturer la complicité unique entre Roman et Brian. Roman, initialement un personnage drôle et atypique, s’est vu réduit au rôle de simple faire-valoir comique au sein d’une équipe de héros plus large dans Fast Five. De plus, la franchise semble avoir oublié l’amitié forte qui liait Roman et Brian depuis leur enfance.