Fast and Furious va enrichir son univers avec plusieurs spin-offs

Après Hobbs and Shaw, l'acteur américain Vin Diesel annonce que de nouveaux spin-offs pour la licence Fast & Furious sont en préparation.

Si Fast and Furious 10 (ou Fast X) est le première partie du final de la saga d’action, les producteurs, dont Vin Diesel, pensent déjà à son avenir sur le grand et le petit écran avec des spins-offs qui devraient étendre l’histoire :

Nous avons déjà commencé à travailler sur un film féminin qui devrait arriver d’ici 2027 ainsi que d’autres spin-offs. Plus vite nous aurons la conclusion de Fast and Furious, plus vite nous pourrons lancer tous les spin-offs.

Vin Diesel Says ‘Fast & Furious’ Spinoffs Are in the Works, Including a Female-Led Movie https://t.co/HadNcMsP7M

