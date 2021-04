Fast and Furious 9 : Dominic vs Jakob, la rivalité fraternelle

"Peu importe la vitesse à laquelle vous êtes, personne ne peut échapper à son passé."

Après les événements de The Fate of the Furious, Dominic Toretto, mécanicien automobile et coureur de rue hors pair, va cette fois-ci retrouver son jeune frère dont il avait caché l’existence pendant de nombreuses années pour une raison encore inconnue. Si des flashbacks de son passé permettront de comprendre comment il en est arrivé là. Jakob Toretto est un assassin qui travaille avec sa vieille ennemie Cipher (Charlize Theron). Il a une dent contre celui qui l’a trahi et il a l’intention de se venger en faisant souffrir ses proches.

Malgré l’absence de Dwayne Johnson (Luke Hobbs) et Jason Statham (Deckard Shaw), le film va mettre en avant les anciens membres du casting Tyrese Gibson (Roman Pearce), Chris “Ludacris” Bridges (Tej Parker), Jordana Brewster (Mia Toretto), Nathalie Emmanuel (Ramsey) et Sung Kang (Han Lue), ainsi que la lauréate d’un Oscar Helen Mirren (Magdalene Shaw). La superstar Cardi B, lauréate d’un Grammy, dans le rôle du nouveau personnage de la franchise, Leysa, une femme qui a un lien avec le passé de Dom, sera aussi présente, tout comme Ozuna, la nouvelle sensation du Reggaeton, qui fera un caméo.

Le deuxième trailer de Fast and Furious 9

Alors que la sortie de Fast and Furious 9 dans les salles obscures est désormais planifiée pour le 14 juillet prochain, Universal Pictures dévoile une ultime présentation du long-métrage qui repousse une fois de plus les limites avec des voitures volantes et aimantées : “Dom Toretto (Vin Diesel) mène une vie tranquille loin du bitume avec Leticia ‘Letty’ Ortiz (Michelle Rodriguez) et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger rôde toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipe se réunit une nouvelle fois pour arrêter un complot mondial mené par l’assassin le plus doué et le pilote le plus performant qu’ils aient jamais rencontré… un homme qui se trouve être le frère délaissé de Dom, Jakob (John Cena).”

F&F9 voit le retour de Justin Lin comme réalisateur, qui a dirigé les troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitres de la série lorsqu’elle s’est transformée en un blockbuster mondial : “Le film fait le tour du monde, de Londres à Tokyo, de l’Amérique centrale à Édimbourg, d’un bunker secret en Azerbaïdjan aux rues grouillantes de Tbilissi. En chemin, de vieux amis ressusciteront, de vieux ennemis reviendront, l’histoire sera réécrite et la véritable signification de la famille sera testée comme jamais auparavant.“