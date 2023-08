Far Cry : Drew Holmes est le nouveau directeur de la licence

Dan Hay se voit officiellement remplacer par Drew Holmes à la tête de licence Far Cry chez l'éditeur français Ubisoft.

Suite à l’échec de Far Cry 6 et au départ de Dan Hay, Ubisoft prépare Far Cry 7 sur consoles et PC avec l’aide de Drew Holmes, scénariste et responsable narratif ayant oeuvré sur des licences comme Saints Row, BioShock Infinite et Red Faction :

Ces derniers mois ont été passionnants… Je suis heureux de vous annoncer que j’occupe désormais le poste de directeur de la licence Far Cry chez Ubisoft. Nous préparons de grandes choses pour l’avenir de Far Cry.

Au sein d’Ubisoft, Drew Holmes a travaillé en tant que responsable de l’histoire de Far Cry 5 en 2018 et Far Cry : New Dawn en 2019.

Du solo pour Far Cry 7

Selon des informations relayées en début d’année par des insiders, Far Cry 7 serait un jeu exclusivement solo et devrait être accompagné d’un spin-off multijoueur. La sortie des deux titres est provisoirement prévue pour l’automne 2025. Far Cry 7 serait réalisé avec le moteur Snowdrop d’Ubisoft, plutôt qu’avec le moteur Dunia utilisé pour les derniers opus de la licence. Le titre multijoueur serait pour le moment un jeu de tir basé sur l’extraction et se déroulant dans les étendues sauvages de l’Alaska.

A noter que le Far Cry 7 de Dan Hay devait à la base emprunter le virage du live-service au même titre que certaines productions de Sony Interactive Entertainment, Electronic Arts ou encore Square Enix.