Fallout saison 2 : de grands rebondissements sont attendus

Ella Purnell laisse entendre qu'il y aura des rebondissements majeurs dans la saison 2 de Fallout, insinuant que même les plus perspicaces ne pourront pas prévoir ce qui va se passer.

Tl;dr Ella Purnell annonce une saison 2 « sauvage » pour Fallout.

Le tournage de la saison 2 a commencé en décembre.

La fin de la saison 1 suggère une orientation vers New Vegas.

Une saison 2 « sauvage » pour Fallout

L’actrice Ella Purnell, interprète de Lucy MacLean dans la série Fallout, a récemment fait allusion à une saison 2 particulièrement « sauvage » lors d’un panel à la MegaCon d’Orlando. La comédienne, également connue pour son rôle dans Arcane, promet une saison pleine de rebondissements pour le show diffusé sur Prime Video.

Début de tournage en décembre

Le tournage de cette nouvelle saison a commencé en décembre dernier. Selon Purnell, l’équipe travaille d’arrache-pied pour respecter les délais. L’actrice assure que « Personne ne pourra prédire ce qui va se passer. Il y aura de grands rebondissements cette fois-ci. »

Excitation partagée par Walton Goggins

Walton Goggins, connu pour son rôle dans The Ghoul, a également partagé son enthousiasme pour la deuxième saison lors de la première de la saison 3 de The White Lotus. Il a déclaré à Deadline : « Nous sommes en plein tournage en ce moment, nous y sommes depuis novembre, et je peux vous dire que j’ai trouvé la saison 1 extraordinaire, personnellement, j’en étais très satisfait. Ce que ces scénaristes ont fait et les artisans qui se sont réunis pour raconter cette histoire, ça dépasse tout. J’ai vraiment hâte que les gens le voient. Nous travaillons très dur pour y arriver. »

Une orientation vers New Vegas ?

La première saison de Fallout s’est terminée avec The Ghoul et Lucy s’associant et se dirigeant vers le Wasteland pour découvrir la vérité sur la famille du premier. Un indice majeur suggère une possible orientation vers New Vegas pour la prochaine saison.