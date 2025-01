The White Lotus saison 3 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la troisième saison de la série télévisée The White Lotus.

Tl;dr La saison 3 de The White Lotus sortira le 16 février 2025.

La série présentera un nouveau casting et se déroulera en Thaïlande.

Elle explorera des thèmes de mort et de spiritualité orientale.

Les attentes pour la troisième saison de The White Lotus

Après une attente interminable depuis la fin de la saison 2 en décembre 2022, les aficionados de la série The White Lotus peuvent enfin se réjouir : la saison 3 sortira dans quelques semaines. Préparez-vous pour un séjour tumultueux.

Un changement de décor et de casting à chaque saison

La série télévisée The White Lotus, lancée en juillet 2021, s’est avérée être une réussite retentissante. La première saison a exploré les problèmes des privilégiés (principalement blancs), ainsi que les humiliations infligées au personnel de l’hôtel éponyme à Hawaï. La saison 2, quant à elle, s’est déroulée en Sicile, se concentrant sur le sexe et les luttes de pouvoir.

La saison 3 promet une distribution toute neuve, avec un voyage en Thaïlande pour la dernière sortie de la série. Un nouveau teaser dévoilé en décembre dernier a donné aux fans un aperçu de ce qui les attend.

La troisième saison de The White Lotus sera diffusée sur HBO le 16 février 2025.

Un casting renouvelé avec des visages connus et de nouvelles recrues

The White Lotus est une série d’anthologie, ce qui signifie que chaque nouvelle saison présente de nouveaux visages. La troisième saison ne fait pas exception, et de nombreux nouveaux acteurs se sont joints à l’équipe.

De plus, l’actrice Natasha Rothwell, qui incarnait la gérante du spa Belinda Lindsey, fera une autre apparition dans la saison 3. Cependant, le personnage de Tanya, interprété par Jennifer Coolidge, ne reviendra pas, ayant trouvé la mort dans la saison précédente.

La Thaïlande : nouveau décor exotique

Le tournage de la troisième saison de The White Lotus a eu lieu à Bangkok, Phuket et Ko Samui. Les saisons précédentes ont été tournées à Maui (Hawaï) et à Taormina (Sicile).

Des questions restent en suspens

La deuxième saison de The White Lotus a laissé les spectateurs avec de nombreuses questions non résolues, en particulier concernant Greg et les événements surprenants qui ont conduit à la mort de Tanya. La troisième saison est donc très attendue et promet d’explorer des thèmes de mort et de spiritualité orientale.