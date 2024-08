La saison 3 de The White Lotus boucle son tournage

Diffusée sur HBO, la série télévisée The White Lotus explore les vacances chaotiques de riches touristes dans un hôtel de luxe, où les tensions et secrets enfouis éclatent, transformant leur séjour en un drame sombre et imprévisible.

Tl;dr Le tournage de la saison 3 de The White Lotus est terminé.

Carrie Coon, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger ou encore Parker Posey rejoignent le casting de The White Lotus.

La nouvelle saison de The White Lotus se déroulera en Thaïlande, axée sur la religion et la spiritualité orientales.

Avec un casting plus étoffé, The White Lotus pourrait permettre plus d’interactions entre les personnages.

Le voile se lève sur la saison 3 de The White Lotus

La saison 3 de la série comique dramatique à succès de HBO, The White Lotus, a terminé sa production. Après un long retard dû aux grèves des acteurs et des scénaristes, la série reviendra bientôt avec une distribution plus étoffée que jamais. Le casting, assemblé par le créateur de la série Mike White, comprend des visages familiers, des favoris de HBO et de nouveaux talents.

New luxuries await you in Thailand. Season 3 of the @HBO Original Series #TheWhiteLotus is coming soon to Max. pic.twitter.com/6f25m4MI5f — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Un casting étoffé

Les acteurs annoncés pour la saison 3 de The White Lotus incluent Carrie Coon, Jason Isaacs, Parker Posey, Leslie Bibb, Michelle Monaghan et Natasha Rothwell, qui revient de la saison 1. Des talents montants tels que Patrick Schwarzenegger et Aimee Lou Wood de Sex Education sont également présents. De plus, de nouveaux visages tels que Dom Hetrakul, Tayme Thapthimthong, Miloš Biković, Christian Friedel, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi et Shalini Peiris rejoignent le casting.

The White Lotus en Thaïlande

La troisième saison de The White Lotus se déroulera en Thaïlande, axée sur la religion et la spiritualité orientales. Un court extrait de la nouvelle saison a révélé le retour de Rothwell dans le rôle de Belinda, ainsi que des indices suggérant que les personnages pourraient être impliqués dans des situations louches.

Plus de mélange de personnages ?

La question reste de savoir comment White gérera le casting élargi de la saison 3 de The White Lotus. Un casting plus important pourrait permettre plus d’interactions entre les personnages, changeant ainsi la dynamique des saisons précédentes où les interactions significatives étaient rares à moins que les personnages ne partagent la même intrigue.