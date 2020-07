Fallout : Amazon va produire une adaptation en série avec Kilter Films

Les créateurs de Westworld vont travailler sur une série télévisée basée sur la franchise Fallout pour Amazon et Bethesda.

Amazon et Bethesda annoncent une collaboration pour porter Fallout sur le petit écran via le service de vidéo à la demande Prime Video. Jonathan Nolan et Lisa Joy de la société de production Kilter Films (Person of Interest, Reminiscence, The Peripheral) seront impliqués dans le projet avec James Altman, Athena Wickham et Todd Howard à la supervision : “Fallout est une franchise emblématique, avec des fans venant du monde entier et un scénario riche et profondément convaincant. Les producteurs de Westworld sont les conteurs parfaits pour donner vie à cette série. Nous sommes ravis d’amener Fallout à la télévision.”

“Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec notre famille et nos amis. Nous sommes donc incroyablement excités de nous associer à Todd Howard et au reste des brillants fous de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombrement drôle avec Amazon“, ont déclaré Lisa Joy et Jonathan Nolan de Kilter Films.

Fallout, l’évolution de la saga de Bethesda en vidéo

Fallout dépeint un monde où l’avenir envisagé par les Américains à la fin des années 1940 s’écroule à cause d’une guerre nucléaire en 2077. Un monde meilleur grâce à l’énergie nucléaire était une idée bien utopique. L’histoire se focalise sur des survivants, réfugiés dans des Abris, qui doivent sortir à la surface, dans les Terres Dévastées, pour diverses raisons. Le ton est sérieux et dur, mais parsemé de moments d’humour ironique et de fantasmes de films de série B sur le nucléaire.