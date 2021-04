Fall Guys : une gamme de jouets pour le phénomène multijoueur est annoncée

Moose Toys est en train de développer des figurines, des objets de collection ou encore des peluches premium à l'effigie de la licence Fall Guys du studio Mediatonic.

Si la popularité de Fall Guys est en baisse depuis quelques mois, l’arrivée des versions Nintendo Switch, Xbox Series X et Xbox Series S devraient relancer l’intérêt du party-game, en plus des nouveaux contenus planifiés ici et là avec des collaborations (Doom, Cuphead, Among Us). Désormais entre les mains de l’éditeur américain Epic Games, la licence attire les regards de certaines sociétés comme le fabricant de jouets innovants Moose Toys qui va s’occuper de créer une collection complète mettant en scène les bonbons dodus et colorés qui se battent pour devenir le roi unique d’une course folle par le biais de nombreuses disciplines.

Nous sommes ravis de voir Fall Guys prendre vie sous cette forme physique“, confie Dave Bailey, cofondateur de Mediatonic. “L’inspiration derrière nos haricots grognons vient d’un jouet en vinyle créé par l’un de nos artistes, donc vous pouvez imaginer notre excitation à l’idée de voir nos Fall Guys sortir de l’écran pour envahir le royaume du jouet. Nous sommes honorés que Moose Toys nous aide à créer cette fantastique gamme de jouets et nous espérons que les fans aimeront ces petits bonbons colorés autant que nous.”

Une gamme de jouets Fall Guys en partenariat avec Moose Tous, Mediatonic et Devolver Digital

Ce partenariat renforce la position clé de Moose Toys dans le licensing. Le fabricant de jouets continue d’étendre ses collaborations de manière réfléchie, Fall Guys rejoignant une liste impressionnante de partenariats récents comme Space Jam – A New Legacy, Heroes of Goo Jit Zu ou encore Fortnite.

“Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour assouvir la passion des fans du monde entier avec des jouets et des objets de collection de grande qualité“, déclare Joe Smith, Senior Director of Global Marketing et Licensed Brands pour Moose Toys. “Le style incroyable et le nombre presque infini de tenues et personnages emblématiques nous permettent d’imaginer des jouets, objets de collection et peluches fun et innovants. Moose, Devolver et Mediatonic s’engagent à créer des produits exceptionnels dignes de figurer dans la collection de tous les fans de Fall Guys.“