Facebook : après l’Europe, la qualité vidéo abaissée en Amérique Latine

Toute la tech est mobilisée pour traverser au mieux la crise du coronavirus et après les services de streaming, c'est autour du réseau social le plus important d'apporter sa pierre à l'édifice.

Mobilisant toutes les technologies, de la surveillance aux superordinateurs en passant par des initiatives lancées par les plate-formes les plus importantes d’Internet (Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, YouTube, Reddit) qui luttent ensemble contre la désinformation, la pandémie de coronavirus requiert tous les savoir-faire. Avec de plus en plus de monde en télétravail, la croissance de la télémédecine et la nécessité de la scolarisation par Internet pour les étudiants de tout âge, les FAI ont fait peser sur les consommateurs la menace d’un réseau surchargé, incapable de répondre à toutes les requêtes. En réalité, comme l’expliquait Stéphane Bortzmeyer dans un éditorial sur Framablog, les problèmes ne viennent pas tant de l’infrastructure d’Internet que des sites incapables de supporter de lourdes charges de visiteurs, qui donnent ainsi à voir des pages avec l’erreur 503. Le site de Francfort de DE-CIX, qui connecte différents nœuds, ne remarque qu’une augmentation de 10% sur la bande-passante globale en mars.

Netflix et Disney+ jouent le jeu

Malgré tout, l’UE en la personne de Thierry Breton, responsable du marché intérieur de l’UE, a demandé à Netflix et aux autres plate-formes de streaming de dégrader la qualité de leurs vidéos. Il a appelé les citoyens et les entreprises à “privilégier la qualité standard lorsque la HD n’est pas nécessaire” afin de garantir un accès à Internet pour tous : une heure de streaming en HD consommerait en effet près de 3 Go. Netflix a alors réduit ses débits, mais pas sa qualité. Facebook a également rejoint le mouvement en Europe.

Facebook et Instagram affectés

Aujourd’hui, le réseau social de Mark Zuckerberg va plus loin puisque la qualité vidéo est réduite en Amérique Latine, comme le rapporte Reuters. L’agence de presse précise qu’Instagram est aussi concerné, afin de “soulager la congestion du réseau dans une région qui commence à sentir l’emprise du coronavirus“. La plateforme brésilienne de streaming GloboPlay suspend elle temporairement la diffusion de vidéos en 4K et Full High Definition à partir de lundi.