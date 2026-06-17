Facebook améliore ses fonctions photo et vidéo avec l’IA

Meta déploie sur Facebook un chatbot, de l’édition photo et des montages vidéo assistés par IA. Utile pour certains, révolutionnaire pour personne.

En bref Facebook intègre une nouvelle couche d’IA directement dans l’application via Meta Platforms, sans révolution majeure par rapport aux outils déjà existants ailleurs.

Le principal ajout est un chatbot “AI Mode” dans Facebook, qui répond aux questions en s’appuyant aussi sur les contenus des fonctionnalités internes comme Groups et Reels.

L’autre axe fort concerne la création de contenus (photos, collages, vidéos et presets), avec un déploiement mobile visant surtout à simplifier la production et le partage.

Vous allez surtout le voir dans vos photos. Meta vient d’ajouter à Facebook une petite batterie d’outils IA, et le plus concret n’est pas le chatbot, mais tout ce qui permet de retoucher, découper et transformer vos images sans effort. Le genre d’ajout qui peut servir, sans donner l’impression d’assister à un grand saut en avant. Pas de révolution, clairement.

L’IA de Facebook débarque, mais sans effet waouh

Cette nouvelle salve regroupe plusieurs fonctions dans Facebook. L’idée est simple, mettre plus d’IA directement dans l’appli pour répondre à des questions et bricoler du contenu visuel. Sur le papier, ça coche toutes les cases du moment. Dans les faits, rien ne semble vraiment inédit face à ce qu’on voit déjà ailleurs.

Ça ne veut pas dire que c’est inutile. Si vous vivez déjà dans l’écosystème Meta, avoir tout ça intégré à Facebook peut éviter d’aller jongler entre plusieurs services. Mais il faut appeler un chat un chat, on est plus sur du confort que sur une claque technologique.

Le premier outil s’appelle AI Mode. En gros, c’est un chatbot classique qui répond aux questions, avec l’exemple ultra attendu de la recherche d’idées pour des vacances d’été à proximité.

Là où Meta essaie de se distinguer, c’est sur la source des réponses. L’entreprise explique que ce mode va piocher dans ses propres apps, notamment Groups et Reels, pour remonter des infos censées être plus ancrées dans de vrais retours d’expérience que dans une simple liste générique. Le tout repose sur sa technologie Muse Spark. Intéressant sur le principe, même si ça reste, au fond, un chatbot de plus dans une pile déjà bien remplie.

Photos, collages et vidéos, le vrai cœur de la mise à jour

Le nerf du truc est sans doute ici. Meta ajoute de nouveaux modèles de collage cutout pour les photos de la galerie, plus des effets de transition destinés à fabriquer des montages vidéo lisses et stylisés, prêts à être partagés.

La promesse est celle qu’on voit partout, faire en un geste ce qui demandait avant un minimum d’édition. Un tap, et ça part. Pour l’utilisateur mobile, c’est probablement la partie la plus parlante de toute l’annonce.

Des presets pour changer de look, d’abord pour les fans de sport

Autre ajout, des presets photo capables de modifier vêtements, cheveux et accessoires avec l’IA. Meta pousse surtout le cas d’usage des supporters, avec la possibilité d’afficher un maillot virtuel pour représenter son équipe.

Bon. C’est fun, un peu gadget aussi, mais on voit très bien l’objectif, rendre la personnalisation instantanée et partageable.

Disponible tout de suite, mais seulement sur mobile

Le déploiement commence dès maintenant sur Facebook mobile. Pour le web, rien n’a été annoncé. Et vu que toute la partie photo repose sur la galerie du téléphone, ce choix n’a rien d’étonnant. Pour l’instant, l’IA façon Meta, c’est surtout une histoire d’écran vertical.