Face ID enfin sous l’écran dans l’Apple iPhone 15 ?

Une caméra sous l'écran pour l'iPhone 15 ? C'est ce que croit savoir The Elec.

Chaque année, les nouvelles générations de nos appareils électroniques se dotent de nouvelles fonctionnalités plus ou moins innovantes. Sur le marché des smartphones, l’on attend notamment des améliorations concernant l’écran, et plus précisément la possibilité de dissimuler un module photo/vidéo sous l’écran, pour une face avant la plus homogène possible. Cela pourrait arriver avec l’iPhone 15.

À l’heure actuelle, les Apple iPhone proposent un écran bord-à-bord sur trois côtés. En haut de l’appareil, par contre, on trouve une encoche, laquelle abrite la caméra frontale et le système de caméra TrueDepth utilisé pour Face ID. Ce design a suscité la controverse, certains le trouvant réussi, d’autres nettement moins. Toujours est-il que ce dernier pourrait encore évoluer avec l’iPhone 15.

L’iPhone 15 devrait, selon toute logique, voir le jour dans le courant de l’année 2023. Selon un rapport de The Elec, il se pourrait que ce soit cette année-là que la firme de Cupertino introduise un système Face ID sous l’écran. Cela signifierait que l’iPhone 15 pourrait enfin offrir une face avant totalement dédiée à l’écran, sans aucune encoche ni poinçon, des éléments qui entachent l’expérience utilisateur et le design, il faut bien le reconnaître.

La marque à la pomme devrait cependant continuer de “mordre” sur l’écran avec l’iPhone 14, mais selon les dernières rumeurs en date, la firme de Cupertino aurait décidé pour cette année de se débarrasser de l’encoche à la faveur d’un poinçon de forme oblongue. Toujours intrusif, certes, mais plus compact que l’encoche. D’autres fabricants comme Samsung utilisent ce genre de poinçon depuis plusieurs années, rien de nouveau donc.

Nous avons par ailleurs vu certains fabricants d’appareils Android tenter l’expérience du module caméra sous l’écran, mais le fait est que cette technologie n’est pas encore populaire. La faute, très probablement, à la qualité des clichés obtenus. Quoi qu’il en soit, ne sommes encore loin de la fin de l’année 2023, il peut se passer beaucoup de choses d’ici là. À suivre !