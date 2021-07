Face ID devrait arriver (un jour) sur tous les produits Apple

Apple voudrait intégrer Face ID sur tous ses appareils et faire disparaître par la même occasion Touch ID.

Pour protéger ses données personnelles, les mesures de sécurité biométriques sont actuellement une très bonne solution. Chez Apple, cela passe par Touch ID et Face ID, le premier étant un capteur d’empreinte digitale, le second un système de reconnaissance faciale. Ce dernier devrait d’ailleurs à terme être présent sur tous les produits de la marque à la pomme.

Apple voudrait intégrer Face ID sur tous ses appareils

À l’heure actuelle, Face ID n’est disponible que sur certains produits Apple. Cela inclut les iPad Pro et certains iPhone, toujours dans le segment le plus haut de gamme. Le reste des appareils de la firme de Cupertino continue d’utiliser Touch ID. Ceci étant dit, comme on peut le lire dans la dernière newsletter Power On de Mark Gurman, cela pourrait changer dans le futur.

et faire disparaître par la même occasion Touch ID

Selon le journaliste souvent bien informé quant à l’écosystème d’Apple, la marque à la pomme prévoirait d’intégrer Face ID dans tous ses appareils. Presque tous ses appareils tout du moins. Notre homme affirme qu’Apple l’introduirait dans ses Mac, iPad et iPhone. Et il va même jusqu’à affirmer que la firme de Cupertino finirait par faire disparaitre Touch ID, dans la mesure du possible. D’ailleurs, si cette technologie est toujours présente, ce serait uniquement parce qu’elle est moins onéreuse que Face ID et plutôt efficace.

Mark Gurman précise aussi que l’une des raisons pour lesquelles les Mac actuels ne disposent pas de Face ID, c’est parce que les écrans sont trop fins et qu’ils ne peuvent accueillir un capteur de profondeur. CEci étant dit, il est intéressant de noter que, selon certaines rumeurs, Apple se préparerait à introduire un capteur Touch ID sous l’écran dans ses futurs iPhone.

Quoi qu’il en soit, difficile d’être surpris d’apprendre qu’Apple cherche à faire de son Face ID sa mesure de sécurité préférée. C’est une question de temps.