Face au débat sur la lassitude des super-héros, Marvel riposte avec neuf sorties prévues en 2025

Alors que le débat sur la lassitude envers les super-héros fait toujours rage, l'Univers Cinématographique Marvel contre-attaque en dévoilant ses plans pour 2025 : pas moins de neuf nouvelles sorties sont prévues pour raviver la flamme chez les fans.

Tl;dr 2025 est une année critique pour l’avenir du MCU.

Le MCU fait face à des défis majeurs, notamment des films et séries controversés.

Les fans, le grand public et les critiques sont plus exigeants envers le MCU.

Le Marvel Cinematic Universe face à un avenir incertain

Depuis près de quinze ans, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a su se maintenir au sommet de la culture populaire, révolutionnant notre façon de consommer le divertissement. Cependant, l’année 2025 se présente comme un tournant crucial pour la franchise multi-milliardaire, qui se trouve au bord d’un possible effondrement.

Des hauts et des bas

Si le MCU a connu des moments difficiles après « Avengers: Endgame » en 2019, il a su rebondir avec des succès tels que « Deadpool & Wolverine », « Echo », et « Agatha All Along ». Cependant, l’année 2023, marquée par le film « Ant-Man and the Wasp: Quantumania », a soulevé de vives critiques du public et des révélations sur l’exploitation des artistes VFX par Marvel.

Des projets sous tension

L’année 2025 s’annonce « nerveuse » pour le MCU. Chaque nouveau projet suscite des inquiétudes, comme le film « Captain America: Brave New World ». Ce long-métrage, retardé d’une année entière et ayant subi de multiples remaniements, a provoqué une controverse notable en raison de son choix de casting et de l’adaptation de personnages de films moins appréciés du public.

Des enjeux colossaux

La situation est similaire pour les autres sorties de l’année, comme « Thunderbolts* » et « The Fantastic Four: First Steps ». Ce dernier a la lourde tâche d’introduire la première famille de Marvel dans le MCU. Si ce film ne convainc pas le public, il pourrait non seulement compromettre l’avenir de l’équipe à l’écran, mais aussi celui de l’ensemble du MCU.

Les séries TV de Marvel font également face à de grands défis. Le reboot très attendu de « Daredevil: Born Again », « Ironheart » et « Wonder Man » sont autant de projets qui suscitent des interrogations.

Après une décennie et demie de succès, le MCU se trouve à un tournant. Si tous ces films et séries rencontrent leur public, la franchise pourrait se renouveler. Dans le cas contraire, les superproductions à venir « Avengers: Doomsday » et « Avengers: Secret Wars » pourraient bien sonner le glas du MCU.