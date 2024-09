Tout savoir sur ‘Les Quatre Fantastiques: First Steps » : date de sortie, casting, intrigues et plus encore

Le prochain film de Marvel sur les Quatre Fantastiques a enfin trouvé son casting principal. Qui peut bien incarner ces célèbres super-héros ?

Un nouveau départ pour les « Fantastic Four »

Marvel tente une nouvelle fois de porter à l’écran les aventures de la famille Richards, mieux connue sous le nom des « Fantastic Four ». Après plusieurs tentatives infructueuses par d’autres studios, c’est au tour de Marvel de relever le défi. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn ont été confirmés pour incarner les quatre membres de la famille.

Une sortie attendue pour juillet 2025

Le film est prévu pour sortir le 25 juillet 2025. Cette date a déjà été modifiée à plusieurs reprises depuis l’annonce du film en 2019. Le titre du film a également changé pour devenir « The Fantastic Four: First Steps ».

Un casting enfin dévoilé

Le casting a été officiellement annoncé le jour de la Saint-Valentin 2024. Pedro Pascal, connu pour son rôle dans « The Last of Us », incarnera Reed Richards, alias Mr. Fantastic. Il sera rejoint par Vanessa Kirby en tant que Sue Storm, alias la Femme Invisible, Ebon Moss-Bachrach en tant que Ben Grimm, alias La Chose, et Joseph Quinn en tant que Johnny Storm, alias la Torche Humaine. Cependant, le rôle du robot H.E.R.B.I.E, le cinquième membre de l’équipe, n’a pas encore été attribué.

Un scénario encore mystérieux

Si le détail précis du scénario reste encore inconnu, certaines rumeurs évoquent une intrigue se déroulant dans les années 1960. Pourrait-on s’attendre à une histoire d’origine pour les Fantastic Four ? Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a déclaré que ce ne serait pas le cas, souhaitant offrir aux fans quelque chose de nouveau, malgré la familiarité du public avec les origines de ces personnages.

Avec Julia Garner confirmée pour jouer une version féminine du Surfer d’Argent, il est possible que le film explore l’histoire de ce personnage, autrefois messager de l’entité cosmique Galactus, qui parcourait l’univers à la recherche de mondes que son maître pourrait dévorer. Cela pourrait également impliquer l’introduction de Doctor Doom et de Galactus dans l’univers cinématographique Marvel.

Quoi qu’il en soit, les fans sont impatients de découvrir cette nouvelle version des « Fantastic Four ».