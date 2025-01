La scène emblématique des portails dans Avengers: Endgame aurait pu être différente

Une version alternative de cette scène mythique aurait totalement changé l'impact émotionnel de l'un des moments les plus puissants du film.

Tl;dr La scène des portails dans Avengers: Endgame devait être différente.

Les réalisateurs ont décidé de la refaire lors des reshoots.

Les frères Russo pourraient refaire une séquence similaire dans Avengers: Secret Wars.

Des portails et des super-héros

Il est incontestable que la scène des portails dans Avengers: Endgame reste gravée dans les mémoires des fans du Marvel Cinematic Universe. Toutefois, le co-réalisateur de Endgame, Joe Russo, a révélé dans une interview avec Empire que cette séquence emblématique a failli ne pas voir le jour sous sa forme actuelle.

Une scène iconique qui a failli être différente

Le réalisateur a expliqué que dans la première version du film, la caméra tournait autour de Steve Rogers, avec tous les autres personnages regroupés derrière lui. Cependant, dans la version finale, ce sont plutôt des portails qui s’ouvrent les uns après les autres, laissant apparaître de plus en plus de héros se joignant aux Avengers pour la bataille finale contre Thanos. La décision de modifier cette scène a fait l’objet de nombreux débats en post-production et n’a été prise qu’après plusieurs mois de réflexion.

La prochaine réalisation des frères Russo

Les frères Russo sont sur le point de clôturer un autre chapitre de l’histoire du MCU, en réalisant Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars, qui sortiront respectivement en 2026 et 2027. Il sera intéressant de voir s’ils essaieront de reproduire une séquence similaire à celle des portails pour la Saga du Multivers, bien que cela puisse s’avérer risqué. En effet, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien pour le MCU dans l’ère post-Endgame, avec plusieurs échecs au box-office et des projets critiqués négativement.

Néanmoins, avec le retour de vétérans du MCU comme Chris Evans et Hayley Atwell, il est possible que les Russos réussissent à donner à chaque personnage son moment de gloire avant le grand combat. Quoi qu’il en soit, les fans attendent avec impatience de voir ce que ces deux réalisateurs nous réservent.