Fable : le reboot va perdre sa narrative lead

La narrative lead Anna Megill se prépare à quitter le studio américain Playground Games d'ici les prochaines semaines.

Sous la direction de Martin Lancaster, Anna Megill devait recréer l’univers d’Albion pour le reboot de Fable. Après trois ans et un développement qui avance lentement, la narrative lead souhaite changer d’air :

J’ai passé plusieurs années merveilleuses à gribouiller dans ma maison de conte de fées, mais le moment est venu de relever de nouveaux défis. Mon travail sur Fable est un rêve qui s’est réalisé, et c’est déchirant de le laisser derrière moi. Mais Playground Games a réuni une équipe héroïquement talentueuse, alors je sais qu’elle est entre de bonnes mains.

Face aux critiques de certains fans sur les réseaux, Anna Megill a de nouveau justifier son départ :

J’ai atteint un point de rupture suffisant pour quitter le projet, donc je n’ai pas hésité à le faire. Avant de me lancer dans mon prochain projet, je vais prendre une petite pause. C’est tout. Je n’ai que de l’affection et du respect pour Playground Games et mes collègues.

Playground Games et Fable vont devoir faire sans Anna Megill

Après Gavin Raeburn qui est parti pour fonder Lighthouse Games et Mike Brown qui profite d’un investissement de Tencent pour créer une nouvelle licence avec Maverick Games, Anna Megill est déjà le troisième départ majeur que doit subir Playground Games suite à la scission du studio en deux teams, l’une se concentrant toujours sur la licence Forza Horizon, et l’autre devant relancer la licence Fable avec un reboot. A noter que sa carrière a été marquée par des travaux sur Guild Wars 2, Dishonored : Death of the Outsider, Control avec l’aide du directeur créatif Sam Lake, The Legend of Zelda : Spirit Tracks, Murdered : Soul Suspect ou plus récemment Avatar : Frontiers of Pandora.