F-Zero 99 marche dans les pas de Tetris 99 et Pac-Man 99

Nintendo décline l'expérience F-Zero au format Battle Royale sur Switch.

Dans F-Zero 99, pas moins de 99 joueurs du monde entier s’affrontent sur une piste multicolore pour gagner une course aux enjeux élevés. Ils doivent principalement faire attention à la jauge d’énergie de leur vaisseau quand ils utilisent le turbo et percute des adversaires, car la vitesse est aussi importante que la survie, mais également se méfier des attaques tournantes, tout en collectant des super étincelles pour prendre le dessus sur la concurrence. Enfin, en accomplissant des objectifs via l’augmentation de niveau de compétence, il sera possible de débloquer des options de personnalisation (variété de couleurs, autocollants et effets de turbo) pour modifier l’apparence des machines spatiales, tandis que les défis de la carte de pilote permettent de déverrouiller des arrière-plans.

Un trailer pour F-Zero 99

Le mode de base de F-Zero 99 n’est qu’une des manières de courser à vitesse folle. Les modes Petit Prix et Grand Prix sont disponibles à des horaires prédéfinis et mettent les joueurs au défi de participer et de se qualifier dans une série de courses. Les modes combat par équipe et circuits pros, particulièrement difficiles, sont disponibles en rotation tout au long de la journée.

F-Zero 99 est disponible gratuitement dès demain sur Nintendo Switch pour les abonnés au Nintendo Switch Online.