Extrapolations : la série anthologique d’Apple TV+ sur le changement climatique

L'écologie sera au coeur d'Extrapolations, une création originale pour la plateforme de streaming Apple TV+.

Écrit, réalisé et produit par Scott Z. Burns, Extrapolations est un drame vivifiant qui présente un futur proche où les effets chaotiques du changement climatique sont devenus partie intégrante de notre vie quotidienne. Huit histoires entrelacées sur l’amour, le travail, la foi et la famille, à travers le monde, explorent les choix intimes et bouleversants qui doivent être faits lorsque la planète change plus vite que la population. Chaque histoire est différente, mais la lutte en faveur du futur est universelle. Et lorsque le destin de l’humanité est confronté à une horloge qui tourne, la bataille entre le courage et la complaisance n’a jamais été aussi urgente.

Featuring a star-studded cast including Meryl Streep and Kit Harrington, this series tells intimate, unanticipated stories of how climate change can affect love, faith, work and family. ⁰#Extrapolations premieres March 17 on Apple TV+ pic.twitter.com/QtvMIoZZFm — Apple TV+ (@AppleTVPlus) January 18, 2023

Du cinq étoiles pour le casting d’Extrapolations

Au casting figurent de nombreux comédiens talentueux comme Kit Harington, Meryl Streep, Sienna Miller, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González, Murray Bartlett, Indira Varma, Tobey Maguire, MaameYaa Boafo, Hari Nef, Heather Graham, Michael Gandolfini, Cherry Jones, Gaz Choudhry, Ben Harper, Judd Hirsch et Neska Rose.

Extrapolations sera diffusé sur Apple TV+ avec trois premiers épisodes le 17 mars prochain, suivis de nouveaux épisodes chaque semaine, tous les vendredis jusqu’au 21 avril 2023.