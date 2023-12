Exodus, le RPG de science-fiction qui va concurrencer Mass Effect

Malgré l'attente prolongée pour le retour de Mass Effect, un nouveau RPG de science-fiction pourrait s'imposer comme une référence du genre.

Tl;dr Mass Effect a un concurrent avec Exodus.

Exodus est développé par Archetype Entertainment, un studio composé d’anciens développeurs de BioWare.

Le monde d’Exodus pourrait rivaliser avec celui de Mass Effect.

Exodus pourrait sortir avant le prochain Mass Effect.

Une nouvelle ère pour les RPG de science-fiction

Alors que le retour tant attendu de la série Mass Effect se fait toujours attendre, une autre pépite du RPG de science-fiction, nommée Exodus, pourrait bien pallier à cette attente contraire à Starfield de Bethesda qui est loin d’être une référence dans le domaine. Développé par Archetype Entertainment, une division de Wizards of the Coast, Exodus se positionne comme un sérieux concurrent pour le trône de BioWare.

Une équipe de développement expérimentée

Des préoccupations concernant l’avenir de Mass Effect ont émergé suite à des départs et des changements de personnel chez BioWare. Cependant, Archetype Entertainment a su attirer d’anciens développeurs de BioWare, dont certains ont joué un rôle clé dans le succès de la licence Mass Effect. James Ohlen, par exemple, a été le concepteur principal de plusieurs titres phares de BioWare, et Drew Karpyshyn a été le scénariste principal de Mass Effect et de sa suite.

Un univers passionnant à explorer

Prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC à une date de sortie inconnue, Exodus offre un cadre fascinant qui pourrait rivaliser avec celui de Mass Effect. L’histoire se déroule dans un futur lointain, après que l’humanité ait abandonné une Terre mourante. Les joueurs incarnent Jun Aslan, un hybride humain-céleste, dans un monde en proie à des conflits politiques et des guerres interstellaires. Le jeu promet une exploration sans précédent et une intrigue profonde, avec un accent particulier sur le développement des personnages et du monde.

Un lancement anticipé

Malgré l’absence de date de sortie précise, Exodus semble être sur le point d’arriver avant le prochain Mass Effect. Le développement de Mass Effect avance lentement et offre de maigres informations, tandis qu’Exodus a déjà donné un aperçu de son gameplay et de son histoire lors des Game Awards 2023. Les deux titres, malgré leur potentiel de rivalité, seront certainement à surveiller de près.