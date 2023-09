Evil Dead : The Game ne sera plus mis à jour avec des contenus additionnels

Le studio américain Boss Team Games met fin au suivi du jeu d'horreur asymétrique Evil Dead : The Game.

Si les serveurs resteront opérationnels durant les prochaines années et que certains problèmes majeurs seront corrigés dans le temps, Evil Dead : The Game de Boss Team Games cesse son développement avec l’aide de contenus inédits. Par ailleurs, la version Nintendo Switch est annulée.

Fin de parcours pour Evil Dead : The Game

Evil Dead : The Game oppose les joueurs aux forces du mal libérées par le Necronomicon Ex-Mortis, avec des décors et des sons inspirés des films The Evil Dead, Evil Dead II : Dead by Dawn et Army of Darkness, ainsi que de la série télévisée Ash vs Evil Dead diffusée sur Starz.

De nombreuses surprises attendent les joueurs dans cette bataille gore contre le mal qui reprend les personnages, l’horreur, l’humour et l’action de la franchise. Combattez dans des lieux mémorables, dont l’infâme cabane dans les bois, avec des images terrifiantes et des dialogues inédits de Bruce Campbell. Découvrez plus de 25 armes, dont le gantelet d’Ash, le Boomstick et la tronçonneuse, et progressez dans une variété d’arbres de compétences pour devenir plus fort et survivre dans cette expérience amusante en coopération et en JcJ.

Pour mémoire, l’adaptation vidéoludique de la licence Evil Dead est disponible depuis le 13 mai 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store (puis Steam en avril dernier avec l’édition Game of the Year).