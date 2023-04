Everspace 2 sort de son accès anticipé sur PC et tease son arrivée sur consoles

Après cinq ans de développement et plus de deux ans d'accès anticipé avec six mises à jour majeures, Everspace 2 est maintenant disponible dans une version complète.

Everspace 2 suit les traces de son prédécesseur avec quelques modifications significatives, comme l’abandon de certains éléments de roguelike et pour les remplacer par un plus grand nombre de zones et de missions explorables. Il propose également une histoire complète avec de nombreux rebondissements offrant plus de substance et de profondeur que l’original :

Adam, un pilote clone, cherche à faire fortune en explorant les recoins de l’espace pour acheter sa liberté loin des conflits de la zone démilitarisée du Cluster 34. Au cours de ce voyage, des rencontres inattendues et des défis redoutables se dressent entre les joueurs et le prochain butin épique. Une aventure de science-fiction captivante se déroulant dans des systèmes stellairesdéchirés par la guerre attend Adam, présentant d’immenses régions conçues à la main, regorgeant de secrets, d’énigmes et de dangers. Des dangers guettent les pilotes aux quatre coins de l’univers. Ils doivent monter en grade, fabriquer et piller de meilleurs équipements pour survivre aux confins de l’espace.

Everspace 2, son contenu et ses fonctionnalités

Plus de 30 heures de campagne principale

Plus de 90 heures totales d’exploration avec des missions annexes, des énigmes, des secrets et des défis de localisation

Six systèmes stellaires semi-ouverts à explorer

Plus de 120 espaces uniques, conçus à la main

Neuf sous-classes de vaisseaux comprenant quatre classes, chaque niveau ayant ses propres avantages et capacités ultimes

Sept factions uniques à découvrir, chacune avec plusieurs types de vaisseaux ennemis et d’unités défensives distinctifs dotés de leurs propres capacités

Sept compagnons à recruter, chacun avec son propre ensemble d’avantages à améliorer

Un vaste panel d’options de personnalisation pour chaque vaisseau

Des plans à collecter permettant de débloquer des éléments d’artisanat et des options de démantèlement

Le contenu de fin de partie Ancient Rifts permet aux joueurs d’affronter des vagues d’ennemis de plus en plus difficiles qui leur permettent de débloquer de puissantes armes et des équipements légendaires, chacun doté d’une caractéristique unique

Une grande variété de métiers de faction qui débloquent de précieux bonus de réputation

Localisation en treize langues, dont l’anglais, le portugais brésilien, le tchèque, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le polonais, le russe simplifié, le chinois traditionnel et l’espagnol

Prise en charge des contrôleurs PC HOTAS/HOSAS entièrement personnalisable

Prise en charge de Linux, Proton et MacOS

Prise en charge du Steam Deck

Un trailer pour Everspace 2

Michael Schade, PDG de Rockfish Games, a déclaré :

Je suis incroyablement fier de nos développeurs. Ils se sont investis corps et âme dans ce projet au fil des années et ça se ressent. Qu’il s’agisse des contrôles très réactifs et de l’excellente conception des combats, des mécanismes de RPG ingénieux et de la narration fantastique, ou d’immenses zones orbitales et planétaires réalisées à la main, les vastes complexes souterrains, il est facile de voir à quel point la passion et le dévouement ont été mis à contribution dans la création de ce jeu. Il n’est pas exagéré de dire qu’Everspace 2 a été, de loin, le projet le plus ambitieux jamais entrepris par un membre de notre équipe, et je suis ravi que le voyage ne soit pas terminé. Nous avons encore d’autres histoires à raconter dans l’univers Everspace, mais il s’agit maintenant de livrer le dernier chapitre et l’expérience ultime d’Everspace 2.

Everspace 2 est disponible sur PC via Steam, GOG et le Microsoft Store. Le RPG spatial en monde ouvert du studio indépendant allemand Rockfish Games sortira également sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S à la fin de l’été. A noter qu’une mise à jour gratuite majeure est prévue pour la fin de l’année avec de nouvelles fonctionnalités, plus d’options de personnalisation des vaisseaux et un support supplémentaire de la langue vocale. Enfin, une première extension payante est attendue pour mi-2024.