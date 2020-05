Et voici aujourd’hui le Samsung Galaxy S20 Tactical Edition

Nos smartphones sont de formidables concentrés de technologies, surtout sur le segment haut de gamme. Mais ce sont aussi des appareils extrêmement fragiles. Qui ne conviennent pas, de fait, à tous les usages. Certains modèles tirent cependant leur épingle du jeu.

S’il y a bien un problème avec nos smartphones haut de gamme, c’est qu’ils coûtent incroyablement cher mais qu’ils sont aussi très fragiles. La raison est assez simple, en vérité : ces appareils sont pensés et conçus pour offrir un design très sympathique sans pour être résistant outre mesure. Certains modèles font l’inverse. C’est le cas aujourd’hui chez Samsung avec le Samsung Galaxy S20 Tactical Edition.

Samsung dévoile le Galaxy S20 Tactical Edition

Comme vous pouvez vous en douter avec le nom de ce smartphone, il s’agit d’une version renforcée du très populaire Samsung Galaxy S20. Et malheureusement, ce modèle ne semble pas destiné au grand public mais plutôt aux gouvernements et à l’armée. Selon le communiqué officiel : “Avec un ensemble de fonctionnalités logicielles et matérielles très personnalisées, le Galaxy S20 TE peut fonctionner sans aucun souci avec un grand nombre de périphériques existants et est pleinement compatible dans des applications tactiques et classifiées, particulièrement celles conçues pour aider les opérateurs à naviguer sur des terrains difficiles et/ou de longues distances avec des pertes potentielles de communications avec les unités de commande.”

Un Galaxy S20 plus résistant et plus sécurisé

Dans les faits, ce Samsung Galaxy S20 Tactical Edition est très proche d’un Galaxy S20 traditionnel. À ceci près que le géant sud-coréen lui a rajouté un certain nombre d’options pour le rendre plus résistant. L’appareil dispose aussi d’une architecture DualDAR qui vient doubler le chiffrement des données pour que le smartphone puisse envoyer et recevoir des données sensibles. Samsung cible ainsi non pas le grand public mais les professionnels qui auraient besoin d’un appareil fiable, sécurisé, complet et performant. Voilà qui devrait parfaitement faire l’affaire. Le Samsung Galaxy S20 Tactical Edition sera disponible durant le troisième trimestre 2020.