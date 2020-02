Et si le Sony PlayStation Remote Play débarquait sur Nintendo Switch ?

Les consoles portables permettent de jouer où que l'on soit, au bonheur des joueurs. Avec les débits aujourd'hui à notre disposition, il est aussi possible de streamer ses jeux préférés sur ses appareils mobiles. Comme le permet le Sony PlayStation Remote Play.

Avez-vous déjà eu envie de jouer à un jeu PlayStation sur votre Nintendo Switch ? Si la réponse à cette question est oui, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre qu’il y a une chance, pour l’heure relativement mince certes mais une chance tout de même, que le Sony PlayStation Remote Play arrive un jour sur la Nintendo Switch. Pourquoi ? Comment ? Par quel miracle même ? Voici de quoi il retourne précisément.

Sony réfléchit à l’intérêt d’un PlayStation Remote Play sur davantage d’appareils

L’information provient d’un post publié par le Redditor YouRedditHereFirst. Selon la publication en question, certains utilisateurs auraient reçu un sondage par email de la part de Sony concernant la fonctionnalité Remote Play. Celui-ci interrogeait notamment les participants quant à la possibilité de profiter de cette fonctionnalité sur des appareils autres que Sony, comme la Xbox One ou la Nintendo Switch. Étaient aussi évoqués des appareils un peu plus éloignés du monde du jeu vidéo comme l’Apple TV ou Android TV.

Y compris la Nintendo Switch ou l’Apple TV

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Remote Play est un service de streaming de jeu vidéo permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux PlayStation 4 sur d’autres appareils. Un peu comme ce que proposent les services très en vogue que sont Google Stadia et le Project xCloud de Microsoft. Cela étant dit, n’allez pas sauter au plafond pour autant. Si l’existence même de ce sondage prouve l’intérêt du géant américain pour proposer ce service sur davantage de plates-formes, cela ne saurait indiquer que ce sera effectivement le cas. Il faudra d’abord que les sondés se montrent intéressés, bien sûr, mais il faudra aussi que Nintendo donne son aval, par exemple. Toujours est-il que l’idée est très sympathique, un Remote Play disponible sur davantage d’appareils et plates-formes ne serait que du bonus.