Et si Code Quantum faisait son grand retour sur le petit écran ?

Les années 1980 ont été riches en ce qui concerne la musique, évidemment, mais aussi les séries TV. MacGyver, Supercopter, K2000, Manimal, Tonnerre mécanique, L'Agence tous risques, Code Quantum... Cette dernière pourrait avoir prochainement droit à un reboot.

Les services de streaming vidéo sont nombreux aujourd’hui. Aux États-Unis, la National Broadcasting Company (NBC) a le sien depuis quelque temps, baptisé Peacock. Et la plate-forme a décidé de jouer la carte de la nostalgie avec les arrivées prochaines des nouvelles versions de Punky Brewster et Sauvés par le gong. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, le groupe audiovisuel américain envisage actuellement de ressusciter une série culte de ces années, Code Quantum.

Et si Code Quantum faisait son retour sur le petit écran ?

C’est le directeur des programmes Jeff Bader qui a annoncé la nouvelle à SlashFilm. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Code Quantum racontait les aventures du scientifique le Dr. Sam Beckett. Désirant explorer le temps, celui-ci lance le projet Code Quantum. Sam décide de tester lui même son prototype et se retrouve coincé dans le passé sous une autre identité. Jeff Bader n’a pas précisé les chances véritables de voir le projet aboutir mais il note que “tout le monde en discute”.

NBC y réfléchit sérieusement pour son service de streaming Peacock

Voilà qui pourrait en tout cas faire plaisir à celles et ceux qui ont connu la série originale. Malheureusement, il y a très peu de chances que l’on retrouve à l’écran Scott Bakula ou Dean Stockwell, du moins dans les rôles qui étaient les leurs. En effet, Scott Bakula est très occupé avec NCIS : Nouvelle-Orléans et Dean Stockwell, alias l’Amiral Albert « Al » Calavicci, n’a pas joué depuis plus de cinq ans. Il faut donc s’attendre à un reboot ou une suite en bonne et due forme. NBC devrait en dévoiler davantage concernant sa plate-forme Peacock le 16 Janvier prochain, y compris les offres. Un abonnement gratuit, supporté par la publicité et un à 10$ par mois devraient être proposés.