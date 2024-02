Est-il possible d’annuler le transfert des données de sauvegarde de la PS4 à la PS5 ?

Il est envisageable d'interrompre le transfert des données de sauvegarde de la PS4 vers la PS5 durant la configuration initiale de cette dernière, mais cela n'est pas conseillé pour éviter toute corruption de données.

Transfert de données PS4 à PS5 : une opération délicate

La compatibilité ascendante de la PS5 de Sony Interactive Entertainment est l’une des principales raisons de son succès. Néanmoins, le passage de la PS4 à la PS5 peut s’avérer complexe, suscitant de nombreuses interrogations, notamment pour les joueurs attachés à leurs comptes PSN de longue date. La nouvelle console offre la possibilité de transférer les données de sauvegarde lors de sa configuration initiale. Toutefois, ce processus peut parfois être semé d’embuches.

Les risques d’une interruption du transfert

Le transfert des données de sauvegarde peut prendre du temps, ce qui peut être frustrant pour ceux qui sont impatients de tester les nouveaux jeux de la PS5. De plus, le transfert peut parfois se bloquer, ce qui peut amener à se demander s’il est possible de l’annuler. Strictement parlant, il est possible d’annuler le transfert initial des données de sauvegarde d’une PS4 à une PS5, mais ce n’est pas recommandé. En effet, interrompre le processus présente un réel risque de corruption des données, ce qui pourrait entraîner la perte de sauvegardes précieuses.

Éteindre la PS5 en plein transfert n’est généralement pas problématique, que ce soit pour le modèle original ou la PlayStation 5 Slim. En effet, une fois la console rallumée, elle reviendra au début de la configuration initiale, où le transfert de données peut être omis. Cependant, l’annulation du transfert peut être plus risquée pour la PlayStation 4, qui contient toutes les données. Dans cette situation, il est recommandé de redémarrer la PS4 en mode sans échec, en appuyant sur le bouton d’alimentation pendant sept secondes. À partir de là, une option “Rebuild Database” sera disponible dans le menu du mode sans échec, permettant de maximiser les chances de conserver intactes toutes les données de la PS4.

Des alternatives de sauvegarde

Il est préférable de ne pas se précipiter dans le transfert de données si le temps presse. En effet, disposer d’un délai confortable devrait réduire les risques d’avoir à annuler le processus. Par ailleurs, d’autres moyens de sauvegarder les données avant de tenter le processus existent, tels que les sauvegardes sur le cloud avec le PS Plus ou les transferts manuels via un dispositif de stockage USB.