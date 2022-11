Eschatology Entertainment : un nouveau studio créé par des vétérans de Wargaming et Valve

D'anciens développeurs de Valve et Wargaming se sont associés pour fonder le nouveau studio Eschatology Entertainment.

Fondé au début de l’année par Fuad Kuliev, Viktor Antonov (responsable artistique), Dmytro Kostiukevych (responsable de la technologie) et Boris Nikolaev (directeur des opérations) à Chypre, Eschatology Entertainment a levé quatre millions de dollars grâce à GEM Capital et The Games Fund pour financer le développement d’un FPS AAA narratif pour consoles et PC qui se déroulera dans un monde organique unique qui repoussera les limites de l’industrie et bouleversera les jeux hardcore.

Ex-Wargaming and Valve devs form Eschatology Entertainment, raise $4 million in fundinghttps://t.co/QFpA197lep pic.twitter.com/0Tz1PXuGp7 — GameDeveloper.com (@gamedevdotcom) November 18, 2022

Fuad Kuliev, PDG et directeur créatif d’Eschatology Entertainment, a déclaré :

Le hasard a réuni des développeurs extrêmement talentueux et des investisseurs capables de voir le potentiel des jeux hardcore et narratifs. En GEM Capital et The Games Fund, nous avons trouvé des partenaires fiables et des professionnels partageant les mêmes idées que nous. Il nous tarde de créer ensemble une franchise de jeu révolutionnaire.

Un western apocalyptique avec du Dark Souls pour Eschatology Entertainment

Composé d’une quarantaine d’employés répartis dans huit pays, Eschatology Entertainment a pour objectif de perturber le marché des jeux hardcore avec son nouveau AAA dans lequel un bandit armé parcourt un monde enveloppé par les flammes de l’enfer et au bord de la destruction, et tente de comprendre comment il est arrivé là.

Eschatology Entertainment réunit des vétérans de Wargaming et Valve

Fuad Kuliev, Dmytro Kostiukevych et Boris Nikolaev ont précédemment travaillé chez Wargaming. Ils participaient aux travaux de recherche et développement de l’entreprise et à d’autres opérations. En 2016, Fuad Kuliev a fondé le studio indépendant Lesser Evil Games, où il a travaillé, avec plusieurs autres vétérans de Wargaming, sur un RPG axé sur la narration, The Executioner. Finalement, ils se sont associés à Viktor Antonov pour créer Eschatology Entertainment.

Viktor Antonov est un artiste et un concepteur graphique de renom qui compte des dizaines d’années d’expérience dans l’industrie vidéoludique. Principalement connu pour son travail sur Half-Life 2 et Dishonored, il a également servi de consultant pour des jeux comme Doom (2016), Fallout 4 et Prey. Parmi les autres membres de l’équipe d’Eschatology Entertainment, on retrouve Alexey Gerasimovich (directeur de la production), qui était en charge du lancement de Master of Orion chez Wargaming, et le producteur Evgeniy Tarakanov, qui a également travaillé chez Wargaming en tant que directeur opérationnel.