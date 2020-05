Epic Games Store : les serveurs tremblent, GTA 5 est disponible gratuitement sur PC

Epic Games réalise un gros coup pour sa boutique numérique en proposant la version PC de GTA 5 en téléchargement définitif sans aucun frais et surtout sans aucune condition.

Plus de six ans après son lancement, GTA 5 (édition premium avec de l’argent in-game, des propriétés, des véhicules et des armes pour le mode multijoueur) sur PC se retrouve disponible gratuitement via l’Epic Games Store pendant plusieurs joueurs (l’authentification à deux facteurs est nécessaire pour débloquer le jeu). Suite à cette annonce, les joueurs ont fait craquer les serveurs à plusieurs reprises. La boutique et le launcher connaissent logiquement des pics d’activité en raison de cette offre et donc tout le monde ne peut pas mettre la main au bon moment sur le dernier Grand Theft Auto de Rockstar Games.

GTA 5 fait planter les serveurs de l’Epic Games Store

Le studio américain Epic Games a d’ailleurs commenté la situation : “Nous rencontrons actuellement un trafic important sur l’Epic Games Store. Nous sommes conscients que les utilisateurs peuvent rencontrer des temps de chargement lents, 500 erreurs ou un launcher qui plante en ce moment et nous travaillons activement à la résolution de ce problème. Nous fournirons une mise à jour dès que possible” avant de revenir quelques heures après avec un message similaire : “Nous comprenons que de nombreux utilisateurs ne sont pas en mesure d’accéder à l’Epic Games Store pour le moment. Nous apprécions votre patience alors que nous continuons de travailler à une résolution pour réduire le trafic.”

GTA 5 sur PC en vidéo