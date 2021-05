Epic Games rachète la plateforme ArtStation dédiée aux artistes 3D et 2D

Le plus grand portfolio d'artistes au monde est désormais dans les mains de l'éditeur américain Epic Games.

ArtStation regroupe des milliers de galeries d’artistes professionnels et amateurs dans le domaine de la création numérique avec un fort attrait pour le jeu vidéo et le cinéma. Source d’inspiration incontournable pour les gens de la profession depuis plusieurs années, la plateforme va continuer à fonctionner de manière indépendante malgré le rachat d’Epic Games. En unissant ses forces avec les équipes en charge de l’Unreal Engine, elle sera en mesure d’offrir du pouvoir à la communauté créative grâce à des outils, des ressources et des connexions élargies. Le but sera de faire grandir la communauté et intégrer de nouvelles fonctionnalités et outils pour permettre aux créateurs de mettre en valeur leur talent et leurs œuvres.

Welcome @ArtStationHQ to the Epic Games family! https://t.co/Y9SBEQ7BSM — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 30, 2021

“Au cours des sept dernières années, nous avons travaillé dur pour permettre aux créateurs de présenter leur travail, de saisir des opportunités et de gagner leur vie en faisant ce qu’ils aiment“, a déclaré Leonard Teo, PDG et cofondateur d’ArtStation. “En faisant partie d’Epic Games, nous serons en mesure de poursuivre cette mission et de rendre à la communauté ce que nous n’étions pas capables de faire seuls, tout en conservant le nom et l’esprit d’ArtStation“. “Nous sommes enthousiastes à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre dans notre histoire“, a rajouté Kevin Strike, directeur de l’exploitation et cofondateur d’ArtStation. “Nous sommes devenus l’un des plus grands sites de création sur Internet et la plateforme de présentation par excellence de notre secteur. En faisant partie d’Epic Games, nous serons en mesure d’accélérer notre croissance et d’aider la communauté créative d’une manière que nous ne pouvions qu’imaginer auparavant.”

Epic Games fait baisser les commissions du ArtStation Marketplace

Tout comme sa boutique virtuelle, Epic Games applique sa politique avec les commissions du ArtStation Marketplace. Ces dernières passent de 30 à 12%. En prime, ArtStation Learning sera gratuit pour tous les utilisateurs jusqu’à la fin de l’année. Les artistes continueront à bénéficier de la plateforme unique d’ArtStation comme ils le font aujourd’hui et ArtStation continuera à soutenir les créateurs de tous les médias et de tous les genres, y compris ceux qui n’utilisent pas Unreal Engine.

“Nous sommes ravis qu’ArtStation rejoigne notre famille alors que nous travaillons à accélérer le développement et la croissance de la communauté des créateurs dans le monde entier“, a déclaré Marc Petit, vice-président et directeur général d’Unreal Engine. “L’équipe dirigeante d’ArtStation apporte un immense talent et une expérience inégalée dans le soutien d’une communauté et d’un écosystème de créateurs dynamiques. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour donner aux créateurs l’accès à encore plus de ressources et d’outils, leur permettant ainsi d’accomplir leur meilleur travail.“