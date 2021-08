En juin, Xiaomi a dépassé Samsung pour devenir le plus grand vendeur de smartphones au monde

Xiaomi fut le plus gros vendeur de smartphones en juin et cette situation pourrait devenir de plus en plus fréquente.

Le marché du smartphone est un énorme marché, avec des chiffres qui donnent le tournis et qui progressent chaque année plus avant. Avec des noms bien connus, comme Apple et Samsung, mais la concurrence chinoise se fait toujours plus pressante. D’ailleurs, en juin, c’est Xiaomi qui était le plus gros vendeur de smartphones dans le monde.

Samsung a été le plus gros vendeur de smartphones pendant très longtemps mais si l’on en croit les données de Counterpoint Research, il semblerait qu’il y ait eu un nouveau roi en juin. Xiaomi serait en effet parvenu à surpasser le géant sud-coréen pour devenir le plus gros vendeur de smartphones du monde, une position que son concurrent Huawei aurait tout à fait pu tenir s’il n’avait eu les problèmes que l’on connait avec le gouvernement américain depuis quelques années.

Et cette situation pourrait devenir de plus en plus fréquente

Selon Counterpoint, en juin, les expéditions de smartphones Xiaomi auraient représenté environ 17,1 % du marché mondial, contre “seulement” 15,7 % pour Samsung. À la troisième place du podium, Apple, avec 14,3 %. Cela étant dit, ces données de Counterpoint concernent le mois de juin. Si l’on s’intéresse au trimestre complet, Samsung garde facilement la première place mais il est intéressant de constater que Xiaomi se replace.

Counterpoint pense que l’une des raisons pouvant expliquer pourquoi Xiaomi a pu prendre cette première place en juin est due à la situation du marché au Vietnam, où Samsung fabrique et expédie la majorité de ses smartphones. Selon l’entreprise spécialiste du marché du mobile, une fois que la situation sera de retour à la normale, Samsung devrait reprendre sa place sur le trône.

Cela étant dit, Xiaomi est dans une dynamique très intéressante, notamment en ce qui concerne ses smartphones d’entrée de gamme. Même si la marque ne fera peut-être pas mieux que Samsung en ce qui concerne les flagships, les appareils à petit budget peuvent être suffisants pour s’offrir une grosse part du gâteau. À suivre !