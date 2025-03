En cas d’échec de Superman, Warner Bros pourrait connaître le même le destin que la Fox

Si Superman ne parvient pas à faire un tabac, Warner Bros. pourrait suivre le chemin de Fox, avec toutes les conséquences que cela implique.

Tl;dr Le succès du film Superman de James Gunn déterminera l’avenir de Warner Bros. et de l’univers DC.

Warner Bros. pourrait être racheté si l’entreprise ne parvient pas à rentabiliser l’univers DC.

Le film Superman, avec David Corenswet dans le rôle principal, sort en juillet.

Le destin de l’entreprise Warner Bros. entre les mains de Superman

Le film Superman, réalisé par James Gunn, porte sur ses épaules un enjeu colossal. En tant que premier long métrage de la nouvelle franchise de l’univers DC, sa performance au box-office déterminera en grande partie la direction que prendra cette univers partagé. Mais l’avenir des adaptations de DC Comics n’est pas le seul en jeu ; Superman pourrait décider du futur de Warner Bros. elle-même.

Un avenir incertain pour Warner Bros.

Un rapport révélé par Puck souligne que Superman est sous une « pression stupéfiante » alors qu’il se prépare pour sa sortie cet été. Si le film ne répond pas aux attentes, Warner Bros. pourrait subir le même sort que la Fox. « S’ils ne peuvent pas enfin faire fonctionner la franchise DC, il y a une peur réelle que le studio suive le chemin de Fox, qui a été absorbée par Disney en 2019 », précise le rapport. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de spéculations sur un possible rachat de WB par Disney, mais plutôt d’une croyance que WB pourrait être acquise par un conglomérat plus grand.

Superman, un film au cœur de l’univers DC

Superman, avec David Corenswet dans le rôle de l’Homme d’acier, sortira en salles en juillet. Warner Bros. s’est beaucoup investi dans la promotion du projet, le premier trailer officiel ayant été publié en décembre dernier. Le studio a également présenté un nouvel aperçu du film lors du Puppy Bowl de cette année, célébrant ainsi le rôle de Krypto, le chien super-héros, dans le film.

Le futur de l’univers DC

Alors que DC Studios affine sa programmation, une suite à Superman n’a pas encore été annoncée. Cependant, Gunn a récemment confirmé qu’il travaillait actuellement sur un nouveau scénario de film DC, qui pourrait être pour Superman 2. Quoi qu’il en soit, Superman aide à poser les bases de l’univers DC en présentant des personnages qui feront partie d’autres projets à venir.

Il est un peu alarmant d’apprendre que le sort du studio Warner Bros. tout entier pourrait reposer sur ce film. C’est une pression énorme pour un film à gros budget, même si le personnage principal est aussi emblématique que Superman. Un examen plus approfondi des pratiques commerciales de WB pourrait expliquer pourquoi l’enjeu est si grave. La direction actuelle du studio a supervisé plusieurs projets qui ont soit sous-performé au box-office, soit dépassé le budget lors de la production, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles le co-directeur de DC Studios, Peter Safran, pourrait devenir le nouveau directeur de Warner Bros. Pictures. Malgré la sortie récente de succès tels que Barbie et Dune : Part Two, il y a des inquiétudes que plusieurs des prochains films de WB (dont beaucoup sont des œuvres originales coûteuses sans fanbase intégrée) ne soient pas suffisamment attractifs pour compenser le coût. Si les films WB continuent de rencontrer des difficultés financières, alors le studio pourrait finir par être acquis, ce qui serait un tournant surprenant.