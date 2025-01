James Gunn dévoile comment les studios DC différencieront DC Elseworlds de l’univers DC

James Gunn offre des explications détaillées sur la manière dont les Studios DC prévoient de distinguer DC Elseworlds de l'Univers DC, mettant en lumière une nouvelle perspective de leur stratégie créative.

Tl;dr DC Studios annonce une nouvelle univers cinématographique connecté.

L’accent sera mis sur une seule dimension de cet univers multivers.

Des projets hors continuité seront regroupés sous l’appellation « DC Elseworlds ».

DC Studios dévoile son nouvel univers cinématographique

James Gunn et Peter Safran, les co-directeurs de DC Studios, ont partagé leur vision pour le futur de l’univers cinématographique de DC. Cet univers, appelé le nouveau DCU, inclura des films et des séries télévisées comme Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface, The Brave and the Bold, Peacemaker et Lanterns. Tous ces projets seront liés et évolueront dans le même univers que Creature Commandos.

Un focus sur une seule dimension de l’univers

Malgré la nature multivers de DCU, Safran a précisé que l’objectif principal serait de se concentrer sur une seule dimension de cet univers. Il a également mentionné que tout projet ne relevant pas de la continuité de DCU sera clairement identifié comme tel. Cela concerne notamment des films comme Joker: Folie à Deux et la série HBO The Penguin, qui sont des spinoffs de l’univers de The Batman.

La naissance de DC Elseworlds

Ainsi, pour distinguer ces projets hors continuité, DC Studios a décidé de les regrouper sous l’appellation « DC Elseworlds ». Cette initiative englobe des œuvres telles que The Batman 2 et d’éventuelles futures séries dérivées basées sur l’univers de Batman créé par Matt Reeves. L’appellation « Elseworlds » provient de l’impression DC qui publie des histoires autonomes hors du canon habituel des bandes dessinées DC, comme Kingdom Come et Superman: Red Son.

DC Studios est déterminé à raconter des histoires Elseworlds, tout en développant une « grande histoire centrale » à travers les films et les séries du DCU, a déclaré Gunn. Il a exprimé son désir de raconter des histoires où les personnages, comme Superman, sont très différents de leurs homologues du DCU. Cette volonté de jouer avec les caractères de différentes manières est l’un des aspects que Gunn apprécie le plus chez DC par rapport à Marvel.

Des projets à venir

Le film Superman est prévu pour le 11 juillet dans les cinémas, suivi de Supergirl: Woman of Tomorrow le 26 juin 2026, et de Clayface le 11 septembre 2026. D’autres projets de DC Studios sont en développement, mais n’ont pas encore annoncé de date de sortie, comme la saison 2 de Peacemaker, la série HBO Lanterns, et la saison 2 de Creature Commandos.