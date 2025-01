La force du nouvel univers DCU de James Gunn réside dans son multivers florissant

L'univers cinématographique de DC, nouvellement sous la direction de James Gunn, se distingue déjà par un multivers en plein essor. Étonnamment, c'est cette caractéristique qui fait sa force et lui donne toute sa singularité.

Tl;dr La diversité des projets DCU met en valeur la force des Studios DC.

Chaque Batman a une approche unique, mais garde l’essence du Chevalier Noir.

L’univers DCU multiverse offre une grande variété de choix aux fans.

Une nouvelle ère pour les Super-Héros DC

En 2022, David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a fait une déclaration surprenante. Alors que les studios DC réorganisaient leur approche des super-héros, il a noté : « Dans les prochaines années, vous allez voir beaucoup de croissance et d’opportunités autour de DC. Il n’y aura pas quatre Batman. » Techniquement, il a eu raison : il n’y a que trois Batman. Cependant, loin d’être une faiblesse, la diversité des projets DCU, allant de The Batman à Creature Commandos en passant par la nouvelle saison 5 de Harley Quinn, démontre la force des Studios DC.

Un Batman pour chaque univers

Les trois Batman ont des approches très différentes du personnage, mais le noyau dur du Chevalier Noir reste le même. The Batman présente un Batman sombre et granuleux, écoutant Nirvana, au début de sa carrière dans un cadre plus réaliste. Cependant, Robert Pattinson est toujours reconnaissable en tant que Bruce Wayne que nous connaissons et aimons des bandes dessinées, utilisant la peur pour intimider les criminels jusqu’à ce qu’il réalise que son symbole peut aussi inspirer l’espoir. La saison 5 de Harley Quinn, quant à elle, présente un Bruce (Diedrich Bader) complètement déguisé et en proie au doute de soi. Mais il reste un combattant capable, sincère sur la justice, et bien sûr, il a sa Bat-famille et ces merveilleux jouets.

Le Batman présent dans Creature Commandos n’est qu’un caméo – on le voit une fois mort dans une vision du futur, ce qui ne compte pas vraiment – mais c’est un éclair sur le toit tout droit sorti de Batman : The Animated Series. Nous n’avons pas encore de Batman DCU en live-action, mais cette seule scène suffit à donner un aperçu de ce que pourrait être l’approche du DCU.

Un multivers en plein épanouissement

Il y a de la place pour toutes ces interprétations, et chaque projet individuel est renforcé par le fait d’adapter spécifiquement Batman au projet, sans essayer de forcer une seule interprétation pour le bien de la continuité. Le Batman de Harley, par exemple, convient mieux à l’ensemble des personnages que le Batman plus sombre du film de Reeves. Alors que d’autres franchises peinent sous le poids croissant de la continuité, le multivers DCU offre un choix pour chaque fan de Batman – sérieux, farfelu ou à déterminer – sans pression ni besoin de consulter les autres projets, sauf pour le plaisir de leur qualité.