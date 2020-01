En 2019, TikTok a été davantage téléchargé que Facebook, Messenger ou Instagram

Parmi les applications qui ont fait cette année 2019, comment ne pas citer TikTok ? Lancée originellement en 2016, l'application chinoise a vu son nombre d'utilisateurs exploser l'année dernière. Et cela se ressent directement dans le nombre de téléchargements.

La plupart du temps, le nombre de téléchargements, et autres statistiques du même genre, est un bon indicateur de la popularité d’une application ou d’un service. TikTok est aujourd’hui extrêmement populaire. L’année 2019 a clairement été l’année de l’explosion du service, à tel point que l’application fut davantage téléchargée que Facebook, Messenger ou Instagram durant l’année qui vient de s’achever…

TikTok signe une année record en terme de téléchargements mobiles

Comme c’est le cas assez régulièrement, la société spécialisée Sensor Tower livre ses chiffres concernant les statistiques des téléchargements des applications mobiles sur les deux stores principaux que sont le Google Play Store et l’App Store. Selon le dernier rapport en date, TikTok a fini l’année à la deuxième place du podium des applications mobiles les plus téléchargées en 2019. Juste derrière un autre géant, WhatsApp. Et l’Inde représente à elle seule pas moins de 45% des nouveaux utilisateurs. Le rapport précise aussi que le dernier trimestre 2019 a été particulièrement florissant pour TikTok puisque l’application a comptabilisé pas moins de 220 millions d’installations. Impressionnant.

Application la plus téléchargée sur l’App Store, juste derrière WhatsApp au nombre de téléchargements global

Dans le détail, TikTok est donc deuxième au nombre de téléchargements global mais premier si l’on ne prend que les chiffres de l’App Store. Et l’Inde n’est pas la seule a avoir énormément plébiscité TikTok. aux États-Unis, par rapport à 2018, le gain est de 83%. Conséquence directe de cette explosion des téléchargements, les revenus générés par l’application TikTok ont eux aussi grimpé en flèche. Mais de ce côté-là, aucun chiffre n’a encore été communiqué. Avec des services toujours plus nombreux à tenter de se concentrer sur les utilisateurs mobiles, il faut s’attendre à une lutte acharnée pour 2020 encore. Et il ne fait aucun doute que TikTok occupera encore les places d’honneur.